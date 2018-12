Milano Palazzo Marino cerca un professionista dell’innovazione digitale

Milano - a Palazzo Serbelloni serata benefica con opere di Cesare Catania : Ne "I Tre Uomini" Cesare Catania dipinge con la tecnica della "spatola e tampone" in chiave cubista i tre personaggi di scienza Avogadro, Pitagora e Heisenberg tutti nella stessa tela. "Gli ...

Milano : domato incendio in palazzo del centro - nessun ferito : Milano, 6 dic. (AdnKronos) - E' stato domato l'incendio scoppiato in mattinata, poco prima delle 8, nel sottotetto di uno stabile in via Melzo a Milano. Il sottotetto del palazzo di cinque piani, poco lontano da corso Buenos Aires, è stato completamente distrutto dalle fiamme, spiegano i vigili del

Milano. E’ tornato il tradizionale appuntamento natalizio con l’arte di Palazzo Marino : E’ tornato da sabato scorso il tradizionale appuntamento natalizio con l’arte di Palazzo Marino, giunto alla sua undicesima edizione. Sala

Milano : "Silvia Romano libera" - a Palazzo Marino il totem per la ragazza rapita in Kenya : La foto da oggi all'ingresso del Comune: "Un messaggio di vicinanza e solidarietà, Milano è con lei"

Milano - "Silvia Romano libera" : a Palazzo Marino un totem per la cooperante rapita : La proposta di Milano Progressista sottoscritta da tutti i gruppi del Consiglio: la scritta all'ingresso del Comune

Comincia da Palazzo Marino il cammino della Milano "plastic free" : Via la plastica usa e getta da uffici comunali, parte la campagna di sensibilizzazione per locali e mense

Milano - selfie sui grattacieli : indagati due minori - facevano parkour estremo su un palazzo di Porta Nuova : Le indagini dopo la denuncia di un abitante del palazzo. A metà settembre un 15enne era morto dopo esser precipitato dal tetto di un centro commerciale di Sesto San Giovanni

Milano. Palazzo Marino riqualifica Cascina di via De Lemene : Pubblicato il bando per il recupero e la gestione dell’antica Cascina Boldinasco di via De Lemene nel quartiere Gallaratese, a

“Golf in piazza” – A Milano si gioca dal Belvedere di Palazzo Lombardia : Domenica 18 novembre il 39° piano sarà aperto al pubblico per un’esperienza unica sul green. Nella tappa milanese della “Road to Rome 2022” Piazza Città di Lombardia si trasformerà in un percorso di golf Il Progetto Ryder Cup 2022 punta in alto e con “Golf in piazza” domenica 18 novembre offrirà a tutti l’esperienza unica di giocare dal Belvedere del 39° piano di Palazzo Lombardia a Milano. La quarta tappa stagionale della “Road to Rome ...

Milano. Palazzo Marino in musica : Alice Baccalini suona Brahms : Domani, 4 novembre, alle ore 11:00, in Sala Alessi di Palazzo Marino si esibisce la pianista Alice Baccalini per l’ultimo