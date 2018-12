Milano Bando per la gestione di via Carbonia | 48 alloggi per l’emergenza abitativa

Milano. Ponte Lambro : arriva il bando per la concessione d’uso : Un intervento di riqualificazione territoriale necessario, atteso a lungo dagli abitanti del quartiere, che abbia l’ambizione di rappresentare una nuova

Aeroporto - asta a Milano Malpensa per oggetti persi o abbandonati : Tanta curiosità per l'asta degli oggetti persi o abbandonati negli aeroporti milanesi, che è andata in scena venerdì 23 novembre nel salone Noi Sea del Terminal 2 di Malpensa . Duecento lotti , con ...

Milano : on line bando per recupero Cascina di via Lemme (2) : (Adnkronos) - Una volta recuperato, lo stabile sarà costituito da 45 alloggi per un mix abitativo in co-housing: fino all’80% rientreranno nell’edilizia convenzionata in locazione a lungo termine e/o godimento d’uso a canone concordato, il 20% minimo sarà invece dedicato all’emergenza abitativa temp

Milano : on line bando per recupero Cascina di via Lemme : Milano, 17 nov. (Adnkronos) - È online il bando per il recupero e la gestione dell’antica Cascina Boldinasco di via De Lemene nel quartiere Gallaratese, a ridosso dell’area del Portello e del Parco Monte Stella. Inserita nel progetto ‘Abitare in borgo’, e grazie ai fondi europei stanziati con il pro

Milano Urban Center : prorogato il bando : È stata prorogata al 27 novembre la chiusura del bando di gara per lo spazio dell’Urban Center in Galleria Vittorio

Milano : al via bando per riqualificazione energetica nido via Feltrinelli (2) : (AdnKronos) - Il tutto si basa su un forte impegno di progettazione integrata, che prevede lo sviluppo di nuove soluzioni e tecnologie, l’uso di materiali a basso impatto ambientale, che potranno anche essere riciclati, la riduzione di demolizioni e dismissioni e il contenimento delle stesse aree di

Milano : al via bando per riqualificazione energetica nido via Feltrinelli : Milano, 10 nov. (AdnKronos) - È pubblicato sul sito del Comune di Milano e sarà aperto fino al 26 novembre il bando per interventi di riqualificazione energetica dell’asilo nido di via Feltrinelli 11 nel Municipio 4. Con interventi mirati ad un sostanziale miglioramento delle condizioni acustiche, t

MilleMiglia - Alitalia ed Etihad in Tribunale a Milano. E "Air Force Renzi" abbandonato a Fiumicino : Tra le diverse irrisolte questioni, o meglio "grane", del fallito matrimonio Alitalia-Etihad c'è quella del "MilleMiglia", il programma fedeltà della nostra ex compagnia di bandiera ceduto nel 2015 ...

Milano - il palazzo abbandonato covo di drogati e senzatetto : Uno stabile in via Mecenate a Milano : abbandonato , semi fatiscente e che " prevedibilmente " è diventato negli anni il covo di senzatetto, irregolari e tossici. Le telecamere di Stasera Italia , ...

Milano. Spazi comunali a bando per finalità sociali : Va avanti il piano di valorizzazione economica degli immobili di proprietà comunale, con un’attenzione particolare alla destinazione d’uso di tipo

Milano : spazi di proprietà Comune a bando per finalità sociali (2) : (AdnKronos) - Ecco gli immobili che verranno messi a bando: una struttura di 113 metri quadrati distribuiti su due piani in via Carlo Amoretti 12. L’immobile sarà libero dal 2019 e ha bisogno di un intervento di adeguamento dell’impianto elettrico per una spesa di circa 5.000 euro. La concessione av

Milano : spazi di proprietà Comune a bando per finalità sociali : Milano, 21 ott. (AdnKronos) - Sono state approvate le linee di indirizzo per la concessione in uso a titolo oneroso di cinque immobili in carico alla Direzione Politiche sociali che verranno messi a bando nelle prossime settimane. All’avviso pubblico potranno rispondere i soggetti del Terzo Settore,

Milano : al via bando per residenziale sociale per persone fragili : Milano, 19 ott. (AdnKronos) - Potenziare l’offerta residenziale, migliorandone la qualità e aumentando i posti disponibili, e rendere strutturale la sperimentazione portata avanti negli anni scorsi. È l’obiettivo che persegue il Comune di Milano con la delibera di Giunta sulle linee di indirizzo per