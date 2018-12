Metro Roma - chiuse tre fermate in centro a due settimane da Natale. Il Pd : "Disagi infiniti" : chiuse tre stazioni della Metro di Roma, quelle che portano in centro, a due settimane da Natale. L'interruzione del servizio delle stazioni di Spagna e Barberini è partita nella tarda mattinata dell'11 dicembre. Alla base della decisione, ha spiegato Atac su Twitter, un guasto tecnico agli impianti. I treni transitano nelle due stazioni (e in quella di Repubblica, chiusa dal 23 ottobre dopo il crollo della scala mobile poco prima della ...

PD : centro Roma isolato per lavori in stazioni Metro : Roma – “A due settimane dal Natale il centro di Roma e’ isolato. Le stazioni metro Spagna, Barberini chiuse per verifiche tecniche agli impianti di traslazione delle stazioni della metro A e la stazione Repubblica ancora inagibile dopo il grave incidente che ha coinvolto i supporters del Cska di Mosca”. “Il calvario per gli utenti della metro diretti in centro si e’ ripetuto anche questa mattina. Si ...

Roma - gas in galleria : chiusa e poi riaperta stazione Metro B : Intervento dei vigili del fuoco nella stazione metro Laurentina a Roma per concentrazione di gas all'interno della galleria a causa di una perdita da una condotta stradale . Il servizio della linea B ...

Roma - gas in galleria : chiusa stazione Metro B : Intervento dei vigili del fuoco nella stazione metro Laurentina a Roma per concentrazione di gas all'interno della galleria a causa di una perdita da una condotta stradale . Il servizio della linea B ...

Aggressione in Metro Roma - post giornalista torna 'privato' : Giorgia Rombolà, la giornalista di Rai News 24, insultata dalla folla per aver cercato di fermare il pestaggio di una nomade che aveva appena tentato di rubare un portafogli all'interno della stazione ...

Roma - giornalista difende rom ladruncola da un pestaggio in Metro : insultata sul web : Alla fine il post l'ha reso visibile solo agli amici, non è più pubblico. Perché l'aria che si respirava sulla sua bacheca facebook era la stessa che l'ha ferita l'altro giorno, in quel vagone della ...

Roma - rom tenta furto in Metro : picchiata brutalmente/ Giornalista ferma il pestaggio : circondata e insultata - IlSussidiario.net : Roma, rom tenta furto in metro: picchiata brutalmente davanti alla figlia piccola. Giornalista interviene per fermare il pestaggio ma viene insultata.

Roma - quel razzismo che viaggia anche in Metro : Una rom picchiata brutalmente dopo aver tentato di rubare un portafoglio davanti alla figlia di pochi anni. Il racconto di una giornalista su Facebook

Incidente alla Metro di Roma - nel mirino della procura quattro persone ai vertici di Atac : quattro persone - ai vertici di Atac - sono nel mirino della procura per l’Incidente del 23 scorso ottobre nella metropolitana di Roma, alla stazione Repubblica. Il cedimento di una scala mobile, poche ore prima del fischio di inizio del match tra Roma e CSKA Mosca, ha causato il ferimento di 24 tifosi russi....

Lavoratori Roma Metropolitane : no rassicurazioni su licenziamenti : Roma – Protesta in Assemblea capitolina dei Lavoratori di Roma Metropolitane, oggi in sciopero contro il rischio licenziamenti. I dipendenti, dopo un presidio in piazza del Campidoglio da stamattina, sono saliti in aula Giulio Cesare per seguire i lavori consiliari, indossando i gilet arancioni di ordinanza con il logo dell’azienda e cominciando a gridare slogan all’indirizzo della maggioranza M5S e dell’assessore alla ...

Celli : solidarietà a lavoratori Roma Metropolitane in sciopero : Roma – “Solidarieta’ ai lavoratori di Roma Metropolitane, oggi in sciopero per la grave situazione dell’azienda partecipata al 100 per cento di RomaCapitale, che da mesi subisce un braccio di ferro sul credito di quattro milioni di euro che il Comune non vuole riconoscere e che porterebbe in rosso i conti aziendali”. “Oggi la professionalita’ e le competenze dei lavoratori vengono calpestate, nonostante ...

Roma - polveri sottili in Metro : perché l'Atac non informa i cittadini? : Apparentemente è una storia semplice. Dopo le segnalazioni fatte al Corriere da alcuni macchinisti, una società indipendente specializzata in smog rileva la presenza di polveri sottili nei tunnel ...

Roma - imbrattavano la Metro - denunciati tre writer : Si tratta di tre giovani studenti Romani, di 15, 17 e 18 anni che sono stati bloccati dai carabinieri della stazione Eur

Roma : imbrattano vagone della Metro B - fermati 3 giovani : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Eur hanno denunciato a piede libero 3 giovani studenti Romani, di 15, 17 e 18 anni, per deturpamento e imbrattamento di cose altrui. I militari, a seguito di una segnalazione giunta al numero di pronto intervento 112, sono intervenuti nei pressi della fermata della metro B, Eur-Magliana, dove hanno bloccato i 3 ragazzi che poco prima, mentre viaggiavano nella metro in direzione Laurentina, avevano ...