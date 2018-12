Meteo | ciclone di Santa Lucia in arrivo sull' Italia | torna il maltempo

Arriva il ‘Ciclone di Santa Lucia’ : freddo - pioggia e neve sull’Italia. Il Meteo gelido : Arriva il ‘Ciclone di Santa Lucia’.Tra meno di 24 ore una perturbazione di origine atlantica collegata ad un vortice ciclonico in arrivo sulla Sardegna, farà peggiorare il tempo al Nordest e al Centro-Sud. Il team del sito www.iLmeteo.it avverte che domani, giorno di Santa Lucia, le precipitazioni interesseranno gran parte del Centro-Sud e il Nordest. La neve cadrà a quote collinari in Emilia, in Veneto e sulla Venezia Giulia, ma sul finire del ...

Meteo - col ciclone di Santa Lucia arriva la neve : quando e dove : Secondo gli esperti del sito www.iLMeteo.it, nelle prossime ore la neve cadrà a quote collinari in diverse regioni italiane...

Meteo - col ciclone di Santa Lucia arriva la neve : quando e dove : Secondo gli esperti del sito www.iLMeteo.it, nelle prossime ore la neve cadrà a quote collinari in diverse regioni italiane...

Meteo : ciclone di Santa Lucia con pioggia - freddo e neve : Secondo gli esperti Meteo ci attendono giorni all'insegna del freddo di giorno e del gelo notturno. La neve potrà cadere a quote molto basse, se non addirittura in pianura in alcune zone. La prima di due perturbazioni in arrivo sull'Italia raggiungerà il Nord-Ovest già dalla serata di mercoledì.Continua a leggere

Previsioni Meteo Natale 2018 - tendenza al caldo anomalo con l’Anticiclone delle Azzorre : Previsioni Meteo Natale 2018 – A poche ore dallo scoccare della Festa dell’Immacolata, arriva la prima tendenza a lungo termine che ci porta ormai a Natale: mancano infatti poco più di due settimane alla festività più attesa dell’anno e possiamo iniziare a delineare, seppur con tutte le cautele del caso, una prima linea previsionale. La situazione Meteorologica è particolarmente estrema: l’Italia ha vissuto ...

Previsioni Meteo - questo “strano” Anticiclone d’inizio Dicembre : forti piogge nelle prossime ore al Sud [MAPPE e DETTAGLI] : 1/11 ...

Meteo : rapida perturbazione in transito - si avvicina l'anticiclone! : Una domenica decisamente variabile sulla nostra penisola per effetto di due distinte perturbazioni piuttosto deboli che stanno apportando un po' di nubi e qualche piovasco su diverse nostre...

Previsioni Meteo - prima settimana di Dicembre con un anomalo anticiclone ma nel prossimo weekend cambierà tutto [MAPPE] : 1/16 ...

Allerta Meteo - ciclone tra Sardegna e Sicilia : 1 Dicembre di maltempo al Sud - domani altre piogge nelle zone joniche [MAPPE] : 1/14 ...

Previsioni Meteo : dal maltempo all'anticiclone - forte aumento delle temperature la prossima settimana! : Dopo il passaggio di numerose perturbazioni di origine atlantica sulla nostra penisola, responsabili del ritorno del vero autunno nel Mediterraneo, la situazione potrebbe cambiare nuovamente nel...

Allerta Meteo - torna lo Scirocco e si forma un ciclone sul Tirreno : nuova ondata di maltempo nel weekend - temperature in aumento [MAPPE] : 1/26 ...

Arriva il ciclone. Il Meteo che fa tremare l’Italia : neve e gelo in arrivo : Clima invernale in agguato. Secondo le previsioni del team del sito www.iLmeteo.it, infatti, un ciclone atlantico sta per raggiungere le regioni meridionali portando un’altra forte ondata di maltempo che determinerà un improvviso crollo termico. Già nel corso della giornata il tempo comincerà a cambiare con l’ingresso di venti di Bora e lo spostamento del ciclone verso il basso Adriatico. Il maltempo continuerà ad imperversare al Sud e anche ...

Meteo Weekend 24-25 novembre : atteso ciclone mediterraneo : Sembra proprio che il cattivo tempo non voglia abbandonare la nostra penisola. Infatti, dopo i fenomeni Meteo estremi che si sono verificati nelle ultime settimane, è atteso per questo Weekend del 24-25 novembre un altro ciclone mediterraneo, che porterà scompiglio sull'Italia. Fra le zone maggiormente colpite ci saranno Napoli e Roma, su cui era stata recentemente emessa dalla Protezione Civile una allerta Meteo arancione. L'Aeronautica ...

Allerta Meteo - ecco come il Ciclone ha “spaccato” l’Italia : gelo e neve al Nord - scirocco con +25°C al Sud [LIVE] : 1/9 ...