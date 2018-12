Mercerdes-Benz Classe B - In Italia a partire da 27 140 euro

quattroruote

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) La Mercedes-B fa il suo debutto incon prezzi ada 27.140. La gamma è composta da quattro allestimenti e cinque diverse motorizzazioni, che replicano solo in parte le soluzioni previste dalla sorellaA. I clienti potranno scegliere laB nelle versioni diesel 1.5 116 CV (180d) e con il nuovo 2.0 da 150 o 190 CV (200d e 220d), mentre iina sono per il momento solo i 1.3 turbo da 136 e 163 CV (180 e 200). L'unica trasmissione disponibile è quella automatica, nelle varianti da otto o sette marce in base al propulsore.Gli allestimenti di serie. Gli allestimenti sono denominati Executive, Sport, Sport Plus e Premium. Già dalla versione d'ingresso sono previsti di serie la presa 12V nel bagagliaio, tre prese Usb, il climatizzatore automatico, i fari alogeni con luci led diurne, il sistema di lettura dei segnali stradali e dei limiti di ...