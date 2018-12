Matera Capitale Europea della Cultura | Open Day in Basilicata

meteoweb.eu

: NOVAURORA PRESENTA A MATERA IL WORKSHOP “ESSERE CITTADINI EUROPEI NELL’ANNO DI MATERA CAPITALE”… - SassiLive : NOVAURORA PRESENTA A MATERA IL WORKSHOP “ESSERE CITTADINI EUROPEI NELL’ANNO DI MATERA CAPITALE”… - MCeraolo : RT @TV2000it: Un omaggio a Matera, capitale europea della cultura nel 2019. Il Quirinale sceglie un presepe della Basilicata per rinnovare… - pascalcomiforti : 11 novembre 2018 Gli studenti di molte classi dell’IIS PASCAL COMI FORTI quest’oggi hanno visitato la città di Ma… -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) “Day inalla vigilia dell’imminente ingresso del 2019 che coronerà. Domani illustreremo il Patrimonio Ambientale Escursionisticoad un pubblico giovane e la figura professionale di Guida Ambientale Escursionistica. La Lucania, nel 2019, farà del turismo di qualità uno dei suoi asset di sviluppo principale. L’Day sarà rivolto a quel pubblico giovanile ma anche non giovanile interessato ad essere protagonista di questa stagione dell’economia lucana. In una regione come lain cui il patrimonio naturalistico rappresenta una delle più importanti ricchezze da salvaguardare e tutelare, si sente sempre di più la necessità di far conoscere la figura delle Guide Ambientali Escursionistiche ed il suo ruolo fondamentale di “ambasciatrice” del turismo sostenibile evalorizzazione dei luoghi eloro ...