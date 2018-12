Mario Martone | «La mia rivoluzione? Una ragazza sull' isola»

Mario Martone 'Il passato per parlare dell oggi. Gli steccati non sono mai la soluzione' : A Capri all'inizio del Novecento viveva il pittore e utopista tedesco Karl Diefenbach che nell'isola al largo di Napoli stabilì la sua comunità, un mondo hippie ante litteram fatto di rapporto stretto ...

Capri-Revolution. Incontro con Mario Martone e il cast del film : Non giriamoci intorno, stare al mondo è complesso e non si può pensare che per risolvere i problemi basti tagliare con l'accetta le questioni, con quattro frasi superficiali buttate lì. Anzi, il ...

«Capri Revolution» - il ritorno di Mario Martone : «Dobbiamo distruggere tradizioni marce sui costumi delle donne, sradicare pregiudizi e disperderli, affinché la donna riconosca pienamente e coscientemente il suo valore», Mario Martone con il suo nuovo Capri Revolution vuole raccontare uno spaccato di storia ancora oggi contemporaneo. In particolare, l’evoluzione e la ribellione della protagonista alla ricerca della sua libertà. Anche una giovane capraia può ribellarsi al suo presente e ...

'Capri - Hollywood' : parata di divi e un premio a Mario Martone : Mario Martone riceverà il premio ' Master of Cinematic Art ' nella giornata inaugurale di 'C apri, Hollywood - The International Film Festival ' , giovedì 27 dicembre,. L'autore partenopeo sarà ...

Film di Natale - dal 20 dicembre al cinema Capri Revolution - il nuovo film di Mario Martone con Marianna Fontana : Al contempo sull'isola è arrivato un giovane medico condotto portatore di idee che mettono la scienza e l'interventismo al primo posto

«Qui rido io» - Mario Martone e Toni Servillo riuniti da Eduardo Scarpetta : «Qui rido io», volle che fosse scritto a grandi lettere di metallo su uno dei quattro torrioni della bella villa, squadrata «come un comò sotto e ncoppa», costruita...

Mario Martone : 'Il passato va ricaricato - 'reloaded' - come il mio Tango glaciale' : A dar vita a uno dei primi spettacoli multimediali, oltre a Martone alla regia, Andrea Renzi, Tomas Arana e Licia Maglietta, membri della Compagnia Falso Movimento. Ora torna con un nuovo cast: Jozef ...

Mario Martone al Museo Madre di Napoli : 23 mila visitatori alla retrospettiva del regista : Chiude la mostra 1977 2018. Mario Martone con il risultato eccezionale di circa 23 mila visitatori. La mostra inaugurata lo scorso giugno al Museo Madre di Napoli era la prima retrospettiva dedicata al regista napoletano. Tra sabato 6 e lunedì 8 ottobre è stato celebrato uno speciale finissage che ha portato al Museo 2000 visitatori di cui 200 studenti.Continua a leggere

'Maestri alla Reggia' : il 16 ottobre il primo ospite a Caserta sarà il regista Mario Martone : sarà Mario Martone ad aprire il 16 ottobre la terza edizione di ' Maestri alla Reggia ' . I grandi registi del cinema italiano tornano a essere protagonisti del progetto realizzato dall'Università ...