March | il movimento dei diritti civili afroamericani in una graphic novel

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) In questo momento storico incerto, fatto di timori e rivendicazioni, ci capita spesso di sentir lanciare sui social parole come protesta, rivoluzione, resistenza. Parole che però, nella maggior parte dei casi, cadono nel vuoto, perché alcuni di noi non hanno mai saputo, e altri hanno dimenticato, cosa significhi davvero fare la rivoluzione. E no, non è pubblicare status sagaci sui social. A ricordarcelo, in questi giorni così critici, arriva(Mondadori Ink), ladi John Lewis, Andrew Aydin e Nate Powell, che racconta la lunga e dolorosa lotta per idella comunità afroamericana.Il nome di John Lewis non dirà molto al lettore italiano, ma è stato un membro dei Big Six, come venivano definiti i leader delper idei neri (tra i quali figurava anche Martin Luther King) tra il 1955 e il 1968. Tanto attivo politicamente quanto schivo di ...