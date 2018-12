Manovra | l' Italia taglia il deficit per scongiurare la procedura di infrazione

Manovra - perché l'Ue non apre all'Italia : 'Deficit francese temporaneo - debito Roma persistente' : Da una parte ci sarà uno sforamento temporaneo del tetto del deficit , dall'altra c'è, e già da anni, una violazione della regola del debito che ora rischia di sfociare in una procedura. La situazione ...

Manovra - Ue : con l'Italia buoni progressi. Valutiamo la proposta di Roma : ... ha espresso l'auspicio che nella trattativa sulla Manovra si possa trovare un accordo con l'Ue, perchè la procedura d'infrazione rischia di creare problemi pesanti all'economia del Paese. Matteo ...

Manovra - Conte a Bruxelles : «Con Juncker farò valere sistema Italia» : «Con Juncker farò valere il sistema Italia». Così il premier Giuseppe Conte, a Bruxelles per incontrare il presidente della Commissione Ue. «Faremo il...

Manovra - Mattarella vede Conte : serve intesa con Bruxelles - infrazione rischiosa per l'Italia : ... ha auspicato - si è appreso - che si possa trovare un accordo, perchè la procedura d'infrazione rischia di creare problemi pesanti all'economia del Paese.

Manovra - Moscovici : "Condivisibile sforamento deficit Francia - ma per Italia è diverso" : Il superamento del deficit da parte della Francia sarebbe " indispensabile per rispondere all'emergenza del potere di acquisto" dopo anni di disavanzi eccessivi ed in seguito all'aumento delle imposte ...

Manovra in deficit - perché la Francia può «sforare» e l’Italia no : La Commissione Ue è accusata di usare due pesi e due misure, ma in realtà Parigi, comunque censurata, si è mossa finora nella direzione giusta sul deficit strutturale, anche se in misura non sufficiente, mentre Roma va «a marcia indietro»...

Manovra - deficit al 2 - 2%. L'Italia sceglie la linea dura : Senza le spese per il territorio si scende al 2,1%. Tagli per 5,5 miliardi. Pensioni, quota 100 limitata a tre anni. E nuove clausole di salvaguardia

Manovra/ La vera arma dell'Italia nella trattativa con Bruxelles : MANOVRA in aula. È giusto arrivare a una de-escalation nella discussione con le autorità europee, ma anche la Ue deve cedere, altrimenti crolla.

Italiani filo-Ue e poco fiduciosi su Manovra. Teodori : 'Lega mangerà M5S' : Due Italiani su tre , il 64 per cento , secondo un sondaggio flash di Eurobarometro, pensano che appartenere all' Unione europea sia un fatto positivo per l'Italia. Una percentuale in aumento rispetto ...

Sondaggio Swg : Lega supera di 6 punti il M5S - italiani critici verso Manovra : Nuovo Sondaggio politico di Swg diffuso dal tg La7 il 10 dicembre: ancora una volta la Lega saldamente sopra il Movimento 5 Stelle con il 32 per cento, mentre i pentastellati si fermano al 26,2 per cento, a seguire tutti gli altri partiti. La fiducia al governo è ancora alta ma gli italiani sono più critici verso la nuova manovra economica e dopo la bocciatura da parte dell' UE sperano in una mediazione. La Lega si conferma primo partito, scende ...

Di Maio : “Stiamo trattando con l’Ue per portare a casa la Manovra. Non tradiremo gli italiani” : Dall'Europa non abbiamo ancora proposte ufficiali sul rapporto deficit/Pil e sugli sforzi necessari per evitare la procedura d'infrazione, l'unica cosa che posso dire è che se l'Ue ci chiede di tradire i cittadini, noi non lo faremo", ha dichiarato all'agenzia di stampa Adnkronos il vicepremier Luigi Di Maio.Continua a leggere