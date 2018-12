Manovra | al via vertice Conte-Juncker Mattarella | auspico accordo con Ue | infrazione

Manovra - al via commissione : tempi serrati.Verso emendamenti giovedì : Roma, 10 dic., askanews, - Con le relazioni di Gianmauro Dell'Olio, M5S, e Paolo Tosato, Lega, è iniziato in commissione Bilancio del Senato l'esame della Manovra per il 2019. L'iter in commissione è ...

Via libera alla Manovra alla Camera e Salvini promette che non ci saranno nuove tasse : La giornata di ieri ha visto il primo vero passo della manovra di bilancio. La Camera ha dato la prima approvazione al provvedimento, ma è probabile che al Senato ci saranno delle modifiche. Il Vicepremier Salvini, al raduno leghista in Piazza del Popolo a Roma, ha affermato a gran voce che non saranno introdotte nuove tasse e che si cercherà di ridurre anche quelle già esistenti. Primo via libera alla manovra dalla Camera La Camera ieri ha ...

Manovra - via libera dalla Camera : il provvedimento passa con 312 sì. Ora tocca al Senato : La legge di Bilancio è passata alla Camera dei Deputati con 312 sì, 146 no e due astenuti, dopo aver incassato la fiducia la scorsa notte. Ma la partita più importante si gioca al Senato, dove da lunedì inizierà la discussione su pensioni e reddito di cittadinanza.Continua a leggere

Manovra - via libera della Camera alla fiducia : 330 sì - 219 no - un astenuto : Nella legge di Bilancio mancano le norme più importanti, quelle per trovare un compromesso con la Commissione europea ed evitare la procedura d'infrazione. Queste arriveranno probabilmente durante la seconda lettura, al Senato.

Manovra - via libera della Camera alla fiducia con 330 sì : Con 330 sì, 219 no e un astenuto l'Aula della Camera ha approvato la fiducia al governo sul maxiemendamento alla Manovra . Il via libera finale al testo è atteso per sabato. Molte le novità apportate ...

Manovra - via libera Camera a fiducia con 330 sì : Roma, 7 dic., askanews, - Con 330 sì, 219 no e 1 astenuto l'Aula della Camera ha approvato la fiducia al governo sul maxiemendamento alla Manovra. Molte le novità apportate nell'iter del provvedimento ...

Manovra - c'è il sì alla fiducia : entro domani il via libera alla Camera : Il governo ha incassato la fiducia dell'Aula della Camera sulla Manovra con 330 sì, 219 no e un astenuto. entro domani è atteso il via libera finale di Montecitorio, per poi passare il testo all'esame ...

Manovra : Al via dichiarazioni di voto - stasera la fiducia - DIRETTA : In corso in Aula della Camera, le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sul maxiemendamento alla Manovra . Il voto di fiducia dovrebbe arrivare intorno alle 20.30. Il via libera finale ...

Manovra - al via dichiarazioni di voto su fiducia alla Camera : E' ufficialmente partita la "maratona" dell'Aula della Camera per l'approvazione della Legge di Bilancio : sono, infatti, iniziate in Aula alla Camera le dichiarazioni di voto sulla fiducia sul ...

Manovra : al via vertice Conte-vicepremier : ANSA, - ROMA, 6 DIC - Al via il vertice sulla Manovra a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro del Tesoro Giovanni Tria e il ...

Manovra - Salvini : 'No a nuove tasse - via quella sulle auto' - : Il vicepremier contesta l'emendamento M5s alla legge di Bilancio che introduce imposte per chi acquista veicoli inquinant i e incentivi per quelli elettrici. E sulla Tav afferma: "Io tifo per il sì, ...

Monopattico elettrico - via libera in strada. La svolta verde nella Manovra : Emendamento bipartisan alla manovra: ok alla sperimentazione. Incentivi per le auto elettriche, ibride o a metano. Tasse più alte per i veicoli con carburanti inquinanti

Manovra - al via lavori Camera. Polemiche opposizione : testo finto : Roma, 5 dic., askanews, - Hanno preso il via in Aula alla Camera i lavori sulla Manovra. I gruppi delle opposizioni, in polemica con l'assenza del testo del provvedimento, hanno chiesto la sospensione ...