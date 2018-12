Maltempo Trentino | “I fondi arriveranno velocemente”

Maltempo Trentino : Raffaele De Col coordinatore per la ricostruzione : Sara’ il dirigente della Provincia di Trento Raffaele De Col il coordinatore per la gestione della ricostruzione delle zone del Trentino colpite dall’ondata di Maltempo di fine ottobre. Lo ha nominato la Giunta provinciale. Il suo compito – ha precisato il presidente Maurizio Fugatti – sara’ quello di assicurare il raccordo fra i vari dipartimenti provinciali coinvolti nella stima dei danni e nella ...

Maltempo Trentino : venerdì al Mise primo tavolo per recupero boschi : E’ convocato venerdi’ 7 dicembre alle ore 11.30, presso il Ministero dello Sviluppo economico, la prima riunione del tavolo tecnico per la messa in sicurezza, il recupero e la valorizzazione dei boschi colpiti dalle calamita’ lo scorso 29 ottobre in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. L’obiettivo dell’incontro, spiega una nota, che si terra’ alla presenza dei Ministri Luigi Di Maio ...

Maltempo Trentino : i Comuni possono accedere al Fondo riserva nel 2019 : Verrà estesa anche al 2019 la possibilità per i Comuni trentini di accedere al Fondo di riserva e richiedere fabbisogni straordinari di cassa sulle somme concesse in parte corrente, entro un ammontare massimo di 35 milioni, a fronte di comprovate esigenze di liquidità. La decisione, adottata oggi dalla Giunta provinciale di Trento attraverso una delibera dopo il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie, si è resa necessaria a ...

Maltempo - Fugatti : “Trentino in piedi grazie al volontariato” : “Se il Trentino resta in piedi nei momenti difficili come quello che abbiamo appena affrontato, e’ grazie alla straordinaria presenza di un volontariato generoso e professionale che collabora pienamente con le componenti permanenti del sistema della Protezione civile trentina”. Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, all’incontro con la Consulta provinciale del volontariato di ...

Maltempo - è allarme in Trentino : 3.950 aree di potenziali valanghe : E’ allarme in Trentino in seguito alla violenta ondata di Maltempo che ha devastato il territorio, sopratutto in seguito a quanto accaduto negli ultimi giorni di ottobre. Tra le conseguenze, anche quelle di nuove potenziali fonti di rischio valanghe che si sono aggiunte a quelle che gia’ si conoscevano: attualmente in Trentino ci sono 3.950 aree di potenziale distacco di valanghe, 1.250 delle quali considerate significative. ...

Maltempo in Trentino : evacuate 250 persone per esondazioni : Nel corso della serata, i vigili del fuoco e gli uomini della Protezioni civile sono stati chiamati ad affrontare la coda lunga dell’emergenza Maltempo in Trentino. Di seguito gli interventi più importanti. Evacuati – A Dimaro il torrente Meledrio è esondato e l’acqua, mista fango, ha raggiunto il paese nella zona del campeggio, invadendo i locali di superficie di numerose abitazioni. In via precauzionale sono state evacuate circa 200 ...

Maltempo - frana nel Trentino : strada interrotta per 4 giorni : Una frana e’ piombata sulla provinciale della destra Adige in località Santa Lucia, tra Mori e Chizzola, nel Trentino, proprio mentre non passava nessuno. La frana si e’ rapidamente frantumata in quattro massi piu’ grandi, di circa un metro cubo ciascuno, e in un scarica di sassi e massi di misure meno imponenti, ma tutti comunque in grado di sfondare qualsiasi carrozzeria. Sulla strada il materiale è arrivato aprendosi a ...

Maltempo Trentino : a fine ottobre fenomeni “assolutamente eccezionali” - superate le precipitazioni del 1882 e 1966 [DATI] : “Il mese di ottobre 2018 è stato caratterizzato per gran parte da condizioni di stabilità con assenza di precipitazioni e temperature elevate che hanno raggiunto il loro apice il giorno 24, quando un intenso flusso settentrionale ha determinato forti venti di foehn; quel giorno la quota dello zero termico si è attestata oltre i 4000 m ed ha reso il foehn particolarmente caldo nei fondovalle, con temperature massime decisamente inusuali per ...

Maltempo Trentino : supporto dalla Svizzera per il legname schiantato : “Bosco svizzero”, l’organizzazione che da circa settanta anni supporta i proprietari forestali del Paese elvetico per la gestione della filiera foresta-legno e coordina le attività formative in materia di sicurezza e tecnica dei lavori di taglio ed esbosco della produzione legnosa, si è offerta di supportare il Servizio forestale provinciale nella formazione professionale degli operatori in materia di tecnica e sicurezza del ...

Maltempo : anche i dipendenti del Trentino possono contribuire : Prosegue la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi che ha come causale “Calamità Trentino 2018”. La Provincia di Trento ha messo a disposizione un conto corrente. Le risorse raccolte saranno impiegate per il finanziamento di iniziative in favore del territorio e della popolazione colpiti dall’emergenza Maltempo che si è verificata negli ultimi giorni di ottobre. Un tavolo tecnico, il cui funzionamento e composizione ...

Maltempo Trentino : Leu suggerisce un piano provinciale sullo sviluppo pastorale : Liberi e Uguali del Trentino a seguito dei danni del Maltempo propone di avviare “un percorso di sviluppo dei nostri territori che torni a mettere in primo piano la montagna e la vita in montagna, che cominci a ragionare sulla vocazione dei luoghi, sul recupero di tanta biodiversita’ perduta, sia sul versante delle coltivazioni e dei prodotti, che sulla organizzazione stessa dei territori”. “Prima di tutto quindi serve un ...

Maltempo Trentino : al via il progetto per salvare le piante del Parco Paneveggio : Siglata a Rovereto un’intesa tra Trentino Sviluppo e la startup romana Omica che ha vinto il bando eRanger per il monitoraggio dei parchi protetti. Il progetto pilota, composto da un sistema di rilevamento integrato terra-satellite, si avvierà per mezzo di un finanziamento pubblico di 20.000 euro e si svilupperà nel Parco di Paneveggio, in collaborazione con il Polo Meccatronica di Rovereto. Un progetto che assume un valore rilevante anche ...

Maltempo Trentino Alto Adige : riaperta la strada statale 26 per La Thuile : E’ stata riaperta la strada statale 26 a Pre’-Saint-Didier, chiusa dal primo novembre scorso per il crollo di un masso. “La Regione ha terminato le opere di messa in sicurezza e l’Anas ha disposto la riapertura”, spiega il sindaco, Riccardo Bieller. Il crollo, avvenuto al chilometro 136, era legato al Maltempo e, per raggiungere La Thuile, aveva costretto all’impiego di una viabilità alternativa lungo la ...

Maltempo : muore raccogliendo legname in Trentino : muore in seguito ad un malore mentre recupera del legname schiantato dal Maltempo di fine ottobre. E’ successo a Centa San Nicolò, in Trentino, vittima un cinquantenne del posto. L’uomo è stato trovato accanto al proprio trattore. Secondo una prima ricostruzione stava sistemando il legname sul rimorchio quando e’ stato colto da malore fatale. Vano l’intervento dei sanitari del ‘118’ e del rianimatore, giunto ...