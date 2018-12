Mai così caldo come nel 2018 | MeteoSvizzera

Lega - Matteo Salvini : 'Mai stati così forti - ma a me piace la democrazia' : "Se la Grecia sta come sta, se in Francia ci sono delle barricate per le strade, se l'economia in Germania dà segnali di rallentamento, è evidente che a Bruxelles c'è qualcosa che non funziona". C'è ...

Di Maio : "Boccia e le imprese da Salvini? Bene così - ma i fatti si fanno da me al Mise" : Nuove tensioni tra i vicepremier. Di Maio: "Tutti i ministri hanno il dovere di incontrare sempre le imprese. Come ha detto il presidente Boccia ora ci aspettiamo i fatti e i fatti si fanno al Mise, perché è il Mise che si occupa delle imprese". Salvini replica: "Bado alla sostanza".

Di Maio : "Ecotassa? Mi preoccupa proprio che si chiami così" : "Sull' ecotassa quello che mi preoccupa che sia stata chiamata così, non c'è nessuna tassa sulle auto degli italiani. Quello che c'è è l'emergenza inquinamento al Nord". Lo ha detto il vicepremier, ...

Rapporto Censis - Di Maio : "Italiani arrabbiati? Nel 2019 non sarà così grazie alle riforme" : 'Dal Rapporto Censis emerge che gli italiani sono arrabbiati, ma dal 2019 non sarà più così grazie alle riforme che stiamo mettendo in campo'. Queste le parole di Luigi Di Maio, ministro allo Sviluppo ...

Luigi Di Maio umiliato così : il grillino tradito dal M5S passa a Forza Italia : Qualche giorno fa aveva sparato ad alzo zero contro la sottosegretaria all'Economia, Laura Castelli, reduce dalla figuraccia televisiva con l'ex ministro Pier Carlo Padoan : 'Lei che non ha studiato è al governo e io ho studiato no'. Parole pesantissime, a indicare l'...

Asia Argento - dopo Corona nuovo colpo di testa dell’attrice. Mai vista così : È stato un anno difficile per Asia Argento. Prima la perdita del compagno, poi le accuse di molestie e la cacciata, tra le proteste dei fan, dal timone di X-Factor e la love story con Fabrizio Corona partita con il piede schiacciato sull’acceleratore e invece naufragata dopo pochi giorni. così, in attesa che la ruota inizi finalmente a girare e che il 2019 le regali tante soddisfazioni Asia Argento ha deciso di darci un taglio. Partendo dal ...

A Torino con l'ultimo trasloco : un Piotta così non si era Mai sentito : Un Piotta così non si era mai sentito. Con l'album 'Interno 7' l'ex 'Supercafone' ha cambiato radicalmente registro, passando a soluzioni spesso acustiche, atmosfere intime, canzone d'autore quasi mai ...

Bitcoin non è Mai stato così pericoloso e al contempo attraente : 'Non penso che scenderà a zero improvvisamente', dice al quotidiano Le Matin Philippe Bacchetta, professore di economia alla facoltà HEC di Losanna. 'Le organizzazioni criminali, che riciclano denaro ...

Manovra - Maria Elena Boschi : “Sarà l’ultima di questo governo - Parlamento Mai umiliato così tanto” : La deputata del Pd Maria Elena Boschi interviene in Aula alla Camera e attacca la maggioranza sulla legge di Bilancio: "questo Parlamento non era mai stato così umiliato, stiamo discutendo una legge di Bilancio che non c’è. Avete rivendicato che questa è stata la prima legge di Bilancio del cambiamento. È talmente disastrosa che io sono sicura che sarà anche l’ultima legge di Bilancio del governo del cambiamento".Continua a leggere

Vita in diretta - il disastro su Raiuno : Tiberio Timperi e Francesca Fialdini Mai così male - sorpasso storico : Con 1.810.000 telespettatori e il 13.9% di share, il programma dedicato alla natura e alla scienza condotto da Sveva Sagramola segna il suo record stagionale; il talk show di Francesca Fialdini e ...

Clima - emissioni di CO2 da record nel 2018 : Mai così alte - “il mondo sta andado fuori rotta” : Le emissioni mondiali di anidride carbonica registreranno un nuovo record nel 2018. A dirlo e’ uno studio condotto dai ricercatori del Global carbon Project e dell’universita’ dell’East Anglia, secondo cui le emissioni generate dall’uso dei combustibili fossili cresceranno del 2,7% raggiungendo i 37,1 miliardi di tonnellate di CO2. Se si aggiungono i 5 miliardi di tonnellate di CO2 che derivano dalla deforestazione ...

Augusto Minzolini : 'Così Matteo Salvini e Luigi Di Maio fregheranno Giuseppe Conte' : Giuseppe Conte si ritrova a vestire i panni del maresciallo d'Italia Badoglio visto che dovrà 'firmare l'armistizio-resa del governo giallo-verde che porrà fine alla guerra con le istituzioni Ue '. ...

Paolo Becchi - la profezia apocalittica su Conte e l'Europa : 'Così pagheranno caro Di Maio e Salvini' : La trattativa sulla manovra che il governo italiano ha messo in campo con l'Unione europea nasconde rischi gravissimi per il futuro dell'esecutivo Lega-M5s. Secondo il filosofo Paolo Becchi in un'...

Di Maio - Filippo Roma (Le Iene) : “Solo da tifosi M5s ho ricevuto minacce così pesanti. Si diano una calmata” : “Mia inchiesta sul padre di Di Maio? Ho ricevuto minacce di morte sui social, anche se chi ti vuole ammazzare sul serio non ti minaccia su Facebook, ma si fa trovare direttamente sotto casa e t’accoppa”. Sono le parole dell’inviato de Le Iene, Filippo Roma, nel corso della trasmissione “Un giorno da ascoltare”, su Radio Cusano Campus. “Mi sono arrivati due o tre messaggi brutti” – continua – “ma questo è un grande classico ogni volta che ...