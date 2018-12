L’uomo che rubò Banksy

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 dicembre : Gli investigatori sospettano che L’uomo d’affari - vicino al Giglio magico - avrebbe pagato il catering per l’appuntamento elettorale dell’ex ministro : La finanza Finanziamenti a Padoan, la Gdf: “Bisogna indagare” Un incontro elettorale sarebbe avvenuto col contributo dell’imprenditore Moretti, vicino al Giglio magico e poi arrestato di Antonio Massari L’Imbecille Globale di Marco Travaglio Jean-Paul Fitoussi, rileggendosi, s’è spaventato dell’aggettivo usato nell’intervista ad Antonello Caporale per definire Emmanuel Macron: “imbecille”. Ma, per quanti sforzi facciamo, non riusciamo a ...

Il giocatore di basket Stephen Curry non crede che L’uomo sia mai andato sulla Luna : Stephen Curry, uno dei più forti e famosi giocatori di basket al mondo, ha detto che non crede che l’uomo sia davvero mai andato sulla Luna. Curry, che è statunitense e gioca in NBA con i Golden State Warriors, lo ha

L’uomo che rubò Bansky film al cinema 11-12 dicembre : sconto biglietti : L’uomo che rubò Bansky è uno dei film al cinema in uscita nelle sale solo nei giorni 11 e 12 dicembre 2018. La pellicola diretta da Marco Proserpio è il film evento narrato da Iggy Pop su Bansky, uno dei più grandi esponenti della Street Art, e su ciò che è accaduto ad una delle sue opere. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE L’uomo che rubò Bansky: sconto biglietti Cube Magazine offre ai suoi lettori la possibilità di ricevere un ...

Vice – L’uomo nell’ombra - com’è il Dick Cheney di Christian Bale : È un Christian Bale irriconoscibile quello che si può ammirare nel trailer italiano di Vice – L’uomo nell’ombra, film di Adam McKay in cui veste i panni (oversize) di Dick Cheney, Vice-presidente degli Stati Uniti durante l’amministrazione di George W. Bush (dal gennaio 2001). In poco più di un minuto il trailer dà un assaggio molto gustoso del film, mostrandone il ritmo e l’ironia, ma mettendo già le carte vincenti in ...

Andrea Nucera - dal crac alla latitanza dorata : è a Praga il tesoro delL’uomo “capitale sociale” delle cosche : Korunnì è una delle arterie principali di Praga: scorre attraverso Vinohrady, “vigneti”, un quartiere che nel XIV secolo era una distesa di vigne. I bei palazzi Art Nouveau e l’atmosfera elegante hanno attirato importanti investimenti da tutto il mondo, a partire dalla caduta del Muro di Berlino. Al civico 810/104 sopravvive l’ultimo tesoro di Andrea Nucera, imprenditore che fino al 2012 s’è conquistato gli appalti più importanti tra Liguria e ...

Scarcerato L’uomo che ha staccato un orecchio alla fidanzata durante una lite : Il 31enne umbro che alcune settimane fa ha staccato un orecchio alla fidanzata durante una lite è stato Scarcerato.Continua a leggere

Recensione : “L’uomo che rubò Banksy” Iggy Pop racconta la street-art nel documentario più punk del 2018 : Martedì 11 dicembre uscirà al cinema, per soli due giorni, il documentario di Marco Proserpio “L’uomo che rubò Banksy’”. Contrariamente a quanto si potrebbe evincere dal titolo, il film non è affatto un biopic su Banksy, né vuole essere un’indagine sulla sua misteriosa identità. Partendo da una celebre opera dell’artista, la pellicola presentata in anteprima al Tribeca Film Festival e a Torino, snocciola due delicatissimi temi: la ...

L’Intelligenza Artificiale supera L’uomo : ecco AlphaZero - il nuovo programma che batte qualsiasi essere umano in tutti i giochi : Si chiama AlphaZero ed è un programma di Intelligenza Artificiale per computer che è in grado di battere gli esseri umani in tutti i giochi da tavolo, compresi anche quelli più difficili e che richiedono ragionamento e previsioni, come gli scacchi, Go e shogi, ovvero gli scacchi giapponesi. Il programma, realizzato dall’azienda inglese DeepMind è stato descritto in un articolo pubblicato sulla rivista Science: è in grado di imparare da ...

La storia delL’uomo statunitense che stava per essere espulso per errore : Si intrecciano uno scambio di persona, la negligenza di uno sceriffo e il potere dell'agenzia federale che si occupa di immigrazione

Mustafa - L’uomo che ha salvato la dottoressa aggredita a Crotone : “Non chiamatemi eroe” : Parla Mustafa El Aoudi, il venditore ambulante marocchino che ieri ha aiutato la dottoressa Maria Carmela Nuccia Calindro davanti all’ospedale di Crotone. Il medico è stata aggredita a colpi di cacciavite da un uomo che la accusava della morte della madre: “Lei poi mi ha detto che le ho salvato la vita, abbiamo pianto insieme”.Continua a leggere

Novant’anni fa nasceva Enzo Tortora - L’uomo che conobbe il lato oscuro della giustizia : "Dunque, dove eravamo rimasti? Potrei dire moltissime cose e ne dirò poche. Una me la consentirete: molta gente ha vissuto con me, ha sofferto con me questi terribili anni. Molta gente mi ha offerto quello che poteva, per esempio ha pregato per me, e io questo non lo dimenticherò mai. E questo 'grazie' a questa cara, buona gente, dovete consentirmi di dirlo. L’ho detto, e un’altra cosa aggiungo: io sono ...

David - L’uomo che ha scalato la montagna impossibile : Nel 2018 ci sono ancora montagne che non sono state scalate? Poche. E proprio qualche giorno fa è caduto un altro tabù: il Lunag Ri, in Nepal al confine col Tibet. A piantare simbolicamente la bandiera della conquista è stato l’alpinista austriaco David Lama. Ventottenne di Innsbruck, Lama è riuscito nell’impresa di scalare in solitaria i 6.907 met...