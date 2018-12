Liverpool-Napoli, la moviola Gazzetta: Van Dijk “salvato” dal pallone

ilnapolista

: #LiverpoolNapoli, #Mertens: 'La scritta 'This is Anfield'? Nulla di speciale...' - DiMarzio : #LiverpoolNapoli, #Mertens: 'La scritta 'This is Anfield'? Nulla di speciale...' - sechesi : Il livello si è alzato ancora e il Napoli stavolta non è stato all’altezza. Liverpool atleticamente dominante, quas… - Agenzia_Ansa : #Champions amara per l'Italia, #Inter e #Napoli scivolano in Europa League. Nerazzurri condannati dal pareggio, Nap… -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Il fallo su Mertens Ci sono state delle polemiche per il fallo di Vansu Mertens, nel primo tempo. Solo cartellino giallo per un’entrata durissima del difensore centrale olandese. Ladello Sport prova a interpretare la decisione di Skomina nella sua. Leggiamo: «Al 13’ del primo tempo, intervento pericoloso in scivolata con piede a martello su Mertens da parte di Van, che prende ile poi sullo slancio la caviglia del belga: Skomina «premia» l’intenzione ed estrae solo il cartellino giallo».L'articolo, la: Van“salvato” dalilsta.