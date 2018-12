L' Inter volta subito pagina | è il giorno della nomina di Beppe Marotta

Inter-PSV - Icardi stavolta non basta : Wanda Nara in lacrime a fine partita : Si tratta di un insieme che si muove in base a come va la palla, occorre far tutto tutti insieme" , ha ammesso Spalletti ai microfoni di 'Sky Sport'. #Inter fuori dalla @ChampionsLeague e @...

Tennis - gli Internazionali BNL d’Italia femminili eletti ”Miglior torneo Premier 5” per la 3ª volta consecutiva : Internazionali BNL d’Italia femminili insigniti del titolo di ”Miglior torneo Premier 5” al mondo per la terza vota consecutiva Gli Internazionali BNL d’Italia femminili sono stati nuovamente insigniti del titolo di ”Miglior torneo Premier 5” al mondo. Un prestigioso riconoscimento che arriva per il terzo anno consecutivo e che consacra l’altissimo livello raggiunto dalla manifestazione, in tutti ...

Svolta - atto secondo. Salvini riconosce l'importanza dei corpi Intermedi - le imprese scelgono il loro Interlocutore : Svolta, atto secondo. Il giorno dopo la manifestazione di Piazza del Popolo Matteo Salvini incontra al Viminale le associazioni di impresa che solo una settimana fa avevano protestato contro il governo. E, ospite di Mezz'ora in più, dice: "Ascoltare è fondamentale, io ho bisogno di incontrare i corpi intermedi, serve l'ascolto".Si potrebbe ricamare a lungo sul timing dell'iniziativa che anticipa il tavolo dell'altro vicepremier ...

Juventus-Inter - Agnelli e Zhang : la svolta. Tra i club un nuovo clima : estero Agnelli e Zhang hanno un rapporto cordiale, si sentono non con frequenza ma con una certa regolarità e condividono alcuni obiettivi di politica interna ed estera. Calciopoli non è tema di ...

Giuseppe Conte - Matteo Salvini e Luigi Di Maio - la rivolta Interna : 'A questo punto fate voi' - viene giù tutto : Il ministro dell'Economia non condivide nulla nella gestione della legge di Bilancio . A suo dire il premier avrebbe sbagliato a non insistere con i suoi due vicepremier per limare ancora di più le ...

Juve-Inter sarà la prima volta di Ronaldo contro Icardi : Juventus-Inter è anche Cristiano Ronaldo contro Mauro Icardi , i due giocatori simbolo delle rispettive squadre in questo avvio di stagione. Sulla carta un confronto improponibile. Da una parte CR7 ...

Don Matteo 12 - Nathalie Guetta : “Interpreterò Natalina per l’ultima volta” : Nathalie Guetta ha svelato durante un'intervista che la prossima stagione di Don Matteo sarà anche l'ultima della longeva fiction tanto amata dal pubblico

L'Inter "viaggia" scomoda : serve la svolta in trasferta : L'idea è chiara, la missione neppure troppo semplice: L'Inter deve migliorare il rendimento esterno. E deve farlo in fretta, ora che è attesa da due trasferte consecutive dal grado di difficoltà ...

Sandro Mayer morto - Eleonora Daniele sconvolta in diretta a Storie Italiane : manda in onda la sua ultima Intervista : Eleonora Daniele sconvolta in diretta a Storie Italiane appena è venuta a sapere della morte di Sandro Mayer . Il giornalista e scrittore è morto oggi all'età di 77 anni, a pochi giorni dal suo ...

Spalletti non svolta. L'Inter deve risolvere l'enigma Nainggolan : Nel calcio spesso basta un episodio per fare la differenza tra vincere e perdere. E spesso basta una partita per ribaltare valutazioni e giudizi su una squadra o almeno per farle pendere da una parte ...

Gli scienziati del GSSI e del LNGS - per la prima volta all'International Cosmic Day : L'Aquila - I Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN e il GSSI - Gran Sasso Science Institute partecipano, per la prima volta, all’International Cosmic Day (ICD), giunto alla settima edizione. L’International Cosmic Day, il 29 novembre, vedrà scienziati di tutto il mondo coinvolti in progetti di divulgazione scientifica in grado di far vivere agli studenti un giorno da ricercatori. A L’Aquila l’iniziativa si svolgerà presso ...

Inter - ecco la svolta Marotta sul mercato : Beppe Marotta è pronto a iniziare ufficialmente la sua avventura all' Inter . E, secondo il Corriere dello Sport , porterà una nuova filosofia per il mercato: i big saranno cedibili di fronte a offerte alte, mentre si cercheranno giocatori già abituati a vincere .

Camera - il deputato Interviene ma non ce la fa : ‘È un… è un…sisshh. Scusa - eh’. Poi spiega : ‘È la prima volta che parlo’ : Eugenio Sangregorio, del gruppo Misto Usei-Noi con l’Italia, prende parola alla Camera durante la fase di dichiarazione di voto al disegno di legge anticorruzione. “È un… è un…”. Poi si interrompe. “Scusa, eh, ripeto”. “Collega, vuole un po’ d’acqua” gli chiede la presidente di turno, Maria Edera Spadoni. “No, è che sono nervoso. È il mio primo intervento”. L'articolo ...

Barcellona - il gol all’Inter segna la possibile svolta per Malcom : “Voglio stare qui a lungo” : Il Barcellona è sempre stata una squadra piena di talenti, soprattutto nei ruoli più offensivi. Per questo, tra Messi, Suarez e Coutinho riuscire a ritagliarsi uno spazio non è proprio semplice. In estate alla batteria dei calciatori d’attacco si è aggiunto l’ex Bordeaux Malcom, che nei primi mesi in blaugrana ha visto il campo poco e niente. Non è stato facile accettare le numerose esclusioni, ma il brasiliano è riuscito ad ...