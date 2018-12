L' influenza ' non è pericolosa' e ' il vaccino non funziona' ? Fake news

«L'influenza non è pericolosa e il vaccino non funziona» - la fake news di stagione è servita : Anche nei confronti del temuto thimerosal, 'un composto organico contenente mercurio che ha suscitato in passato alcune perplessità, sono numerosissimi gli studi condotti in tutto il mondo - rilevano ...

influenza : “non è pericolosa e il vaccino non funziona” - fake news di stagione : L’Influenza non è pericolosa e il vaccino non è molto efficace. Non è vero, e a smontare queste fake news ‘di stagione’ sono gli esperti dell’Istituto superiore di sanità (Issalute.it) in partnership con l’AdnKronos Salute. L’Influenza – si ricorda – uccide ogni anno tra le 300.000 e le 500.000 persone in tutto il mondo. E’ ancora oggi la terza causa di morte in Italia per patologia ...

influenza - per guarire non servono vitamina C o agrumi. E nemmeno tenere una castagna in tasca : Sta per arrivare l’inverno e in Italia il 61% delle persone, non appena il naso “cola” o al primo colpettino di tosse che fa sospettare l’arrivo dell’Influenza, inizia a mandare giù spremute di agrumi a go-go, kiwi, pillole di vitamina C, polline delle api e qualsiasi diavoleria sia stata venduta come miracolosa per rafforzare le difese immunitarie. La tendenza sta conoscendo un vero e proprio boom e così si va sempre più affermando il mito ...

Google influenza anche le ricerche offline o anonime? : Secondo uno studio condotto da DuckDuckGo, un motore di ricerca alternativo, le ricerche su Google sarebbero talmente personalizzate che, persino in modalità incognito oppure offline, risultano influenzate dalle nostre ricerche pregresse. I risultati di una ricerca su Google sono determinati dal nostro modo di navigare. Gli algoritmi del motore di ricerca analizzano le nostre informazioni e ci presentano i risultati nell’ordine che, ...

Allarme influenza : “Non sottovalutiamo il virus o ci sarà un sovraffollamento degli ospedali” : Di qui a gennaio il picco influenzale si farà sentire con forza. E anche se quest’anno il virus si prospetta di media intensità “non si devono sottovalutare i rischi“: a tenere alta l’attenzione e a invitare i cittadini a vaccinarsi sono Corrado Calamaro e Luigi Sparano, rispettivamente segretario amministrativo e segretario provinciale della Fimmg Napoli. Nonostante in Campania non si registrino ancora casi legati al ceppo ...

Needham - fondatore di Imdb : “Non siamo noi ad influenzare Hollywood - sono i nostri utenti” : Nonostante non sia semplice da stabilire è probabile che Imdb (Internet Movie Database) sia la realtà più antica di internet tra quelle (giganti) ancora in attività. Nato nel 1990 nella sua prima versione online, come software scaricabile con ben 10mila voci catalogate, è poi entrato davvero in rete in una forma più o meno simile a quella attuale nel 1996 (e già ottennero i primi banner pubblicitari in un’era in cui di pubblicità se ne faceva ...

influenza : per il 92% la polemica su obbligo non incide sulla decisione di vaccinarsi : Il dibattito e le polemiche sull’obbligatorietà dei vaccini sembrano non Influenzare la decisione di immunizzarsi contro l’Influenza. Così la pensa il 92,5%, secondo i primi risultati di un sondaggio in corso su www.osservatorioInfluenza.it. Ebbene, per la stragrande maggioranza, mesi e mesi di discussione sull’obbligo vaccinale, non senza qualche fake news, non hanno praticamente inciso sulla propensione dell’opinione ...

influenza : negli USA un terzo dei genitori non vaccinerà i bimbi : Circa un terzo dei genitori negli Stati Uniti (34%) quest’anno non vaccinerà i propri figli contro l’Influenza: lo ha reso noto la CNN, che ha diffuso i dati che arrivano da un sondaggio del C.S. Mott Children’s Hospital, ospedale pediatrico del Michigan. Nel 2017 è stato invece vaccinato il 57,9% dei bambini tra i 6 mesi e i 17 anni. Durante l’ultima stagione Influenzale sono morti 179 bambini: di questi, l’80% non ...

Non lasciarti influenzare - partita a Lecce la campagna antinfluenzale 2018/19 : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Playground Games : l'RPG open world non ancora annunciato ha influenzato l'acquisizione di Microsoft : Delle cinque acquisizioni di Microsoft annunciate all'E3 2018, Playground Games è stata forse la meno sorprendente e quella più sensata. Lo studio aveva già lavorato a stretto contatto con Microsoft per alcuni anni per i giochi di Forza Horizon, e non molte persone sono rimaste sorprese quando le due parti hanno formalizzato la loro partnership.Secondo Ralph Fulton, direttore creativo dello studio, però, non sono state solo le esperienze passate ...

Merkel : "Il ritiro? Non perderò influenza sul piano internazionale" : Per ora, la cancelliera resta il punto di riferimento di media e politici che, dopo la vittoria di Donald Trump alle presidenziali americane, la incoronarono 'leader del mondo libero'. Un ruolo che ...

Dj Fabo - Bongiorno : “Si deve poter morire con dignità. Sono credente - ma la propria fede non può influenzare leggi per tutti” : “Si deve poter morire con dignità”. “Sono credente, ma la propria fede non può influenzare legge per tutti”. Dopo la decisione della Corte costituzionale di rinviare la propria decisione sul reato di aiuto al suicidio e la concessione di un anno di tempo al Parlamento per legiferare, anche la ministra leghistaper la Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno si è associata alle parole del presidente della Camera M5s ...

influenza : non è ancora arrivata ma 200mila italiani sono stati colpiti da virus simili : Non si può parlare ancora di Influenza, ma in questi ultimi giorni l'abbassamento delle temperature indotto dall'arrivo del maltempo in molte delle nostre regioni, senza dubbio ha favorito la circolazione di virus simili a quelli che sono causa dell'Influenza vera e propria. In particolare stando alle stime, sarebbero già circa 200mila gli italiani costretti a letto con i sintomi tipici dell'Influenza, ovvero mal di gola, tosse, febbre e ...