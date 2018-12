L' indice del settore alimentare italiano si muove in territorio positivo | +1 | 30%

Fantacalcio : ecco la Flop 11 della quindicesima giornata : E' stata una giornata 'rossa' . No: questa volta la politica non c'entra! Parliamo di cartellini. Sommando gialli e rossi arriviamo a quota 48. Tra questi però ci sono ben sette espulsioni che stabiliscono un nuovo record per questa stagione di Serie A.

Analisi Tecnica : indice DAX-30 dell'11/12/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Ottima la performance del principale indice di Francoforte , che si attesta a 10.861 con un aumento del 2,25%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'...

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB dell'11/12/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Spicca il volo il principale indice della Borsa di Milano , che si attesta a 18.715, con un aumento dell'1,65%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della ...

Germania - l'indice del sentiment Zew recupera ma non nasconde incertezze : Migliorano un poco le aspettative di crescita dell'economia tedesca . A dicembre, l'indice ZEW , un indicatore anticipatore del sentiment dell'economia nei prossimi mesi, risale a -17,5 punti dai -24,1 di novembre. Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, risulta migliore delle attese degli analisti che avevano ...

Seduta Euforica per l'indice delle società High Tech italiane - +2 - 17% - : Molto positiva la giornata per il settore tecnologico in Italia , che non si discosta molto dal buon andamento dell' EURO STOXX Technology e che guadagna il 2,17%, dopo la chiusura di ieri a quota 45.

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 10/12/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Il Principale indice della Borsa di Milano registra una flessione dello 0,87% e si attesta a 18.578. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area ...

Analisi Tecnica : indice DAX-30 del 10/12/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Peggiora la performance del principale indice di Francoforte , con un ribasso dello 0,74%, portandosi a 10.708. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ...

Superscudetto : ecco la Top 11 della quindicesima giornata : ecco quindi la Top 11 di giornata in base ai voti targati Sky Sport. Il sistema di gioco è un 3-4-3 Portiere Gianluigi Donnarumma: 7 Spiegone Solo due porteri, in questa giornata, hanno portato a ...

Analisi Tecnica : indice Micex del 10/12/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Si muove al ribasso il principale indice di Mosca con i prezzi allineati a 2.406,93 per una discesa dell'1,00%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area ...

Analisi Tecnica : indice Athex Composite del 10/12/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Si muove in territorio negativo il principale indice di Atene , che si attesta a 639,06, con un calo dell'1,49%. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ...

Calcio - i migliori italiani della quindicesima giornata di Serie A. Immobile e Quagliarella ancora a segno - Chiellini insuperabile : Tante partite spettacolari nella quindicesima giornata della Serie A di Calcio. Tra rimonte, pareggi all’ultimo minuto e molti gol, non è mancato il divertimento in questo week-end con la Juventus che batte l’Inter e resta saldamente al comando, mentre il Napoli si mantiene in scia. Andiamo quindi a scoprire quali sono stati i migliori calciatori italiani in campo in questo fine settimana di campionato. Giorgio Chiellini (Juventus): il centrale ...

Consigli Fantacalcio : i 'campo o panca' della quindicesima giornata : "Caro Babbo Natale , quest'anno potresti regalarmi un po' più di certezze sulla formazione del Napoli? Con Sarri era semplice ma con Ancelotti..." Potrebbe essere la letterina di tanti fantallenatori ...

Analisi Tecnica : indice DAX-30 del 7/12/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Buona la performance del principale indice di Francoforte , che si attesta a 10.910 con un aumento dello 0,91%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'...

Analisi Tecnica : indice Micex del 7/12/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Amplia il margine di guadagno il principale indice di Mosca , rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 2.420,28. Operativamente le attese propendono per la ...