Le parole più cercate su Google in Italia nel 2018 Ecco le statistiche ufficiali

Google - ecco le parole più cercate nel 2018 : dominano Meghan Markle - i Mondiali e CR7 : Tra le notizie più cercate in tutto il mondo nel 2018 , invece, troviamo ancora i Mondiali, che superano, nell'ordine, l' uragano Florence , la lotteria Mega Millions e il Royal Wedding . Proprio il ...

Google - un anno di ricerche : le parole più cercate su Google nel 2018 - : I Mondiali di calcio e la scomparsa di Sergio Marchionne hanno dominato le ricerche degli italiani sul motore di ricerca. Tra gli eventi più seguiti, anche il crollo del Ponte Morandi e l'eclissi ...

Mondiali - Marchionne e CR7 : le parole più cercate su Google nel 2018 : Sergio Marchionne, CEO of FIAT and Chairman of Ferrari looks on from the garage during qualifying for the Formula One Grand Prix of Italy at Autodromo di Monza on September 2, 2017 in Monza, Italy. (Photo by Mark Thompson/Getty Images) Mondiali è la parola più cercata su Google nel 2018. Al netto dell’assenza bruciante dell’Italia, la coppa del mondo di calcio di Russia 2018 è stato l’evento che ha catalizzato di più le ...

Spread - Imu e pensioni : le 10 parole dell’economia più cercate su Google : Gli italiani, come sempre accade nelle fasi di crisi politica che fanno ballare i conti, si fanno esperti di economia. Materia di cui, d’altronde, sanno già molto essendo uno dei Paesi occidentali con la più elevata propensione al risparmio e con un elevato numero di case di proprietà (anche se in Europa molti ci superano, contrariamente alla vulgata). Questo attivismo si nota anche nelle ricerche su Google. Big G, che oggi pubblica le ...

Le parole più cercate su Pornhub nel 2018 : Uno dei siti aggregatori di video porno più cliccati del mondo, Pornhub, ha da tempo inaugurato una strategia di comunicazione molto astuta che prevede soprattutto la diffusione di statistiche e dati di accesso peculiari su quelli che sono i visitatori del proprio sito. Puntualmente anche in queste ultime settimane dell’anno, arrivano le rilevazioni relative al 2018: quel che emerge è che sono stati dodici mesi particolarmente giocosi per ...

Dure parole di Beppe Vessicchio contro Amici di Maria De Filippi e Sanremo : “Non si produce più” : Le parole di Beppe Vessicchio contro Amici di Maria De Filippi e Sanremo non conoscono mezze misure. Lo storico docente del talent e direttore d'orchestra ha voluto dire la sua sulla situazione talent e festival, al quale non è certo di partecipare. "Amici non è più lo stesso degli inizi. In quanto a numeri, va bene. Solo, trovo sia un po’ di tempo che non produce più niente, che vive una sorta di stanchezza" Queste le parole di Beppe ...

Strage in discoteca - Alice è uscita dal coma. “Mamma - non lasciarmi più”. Le parole della 15enne - le lacrime della madre : Si chiama Alice ed è una di quelle ragazze presenti all’ospitata di Sfera Ebbasta alla “Lanterna azzurra” di Corinaldo. Oggi la giovane si è svegliata dal coma farmacologico indotto, ha dapprima guardato la madre, l’ha riconosciuta e ha detto: “Mamma, dammi la mano, non mi lasciare”. La ragazza, 15 anni, è ricoverata all’ospedale di Ancona dopo essere rimasta gravemente ferita nella tragedia di Corinaldo. Ieri si è risvegliata ...

Consulenza e social : Instagram - l'immagine conta più di mille parole : Tra le donne spicca Antonella Lambri con i suoi scatti dedicati ai salotti finanziari o al suo impegno verso il mondo dell'imprenditoria femminile. Nuovi formati e interazioni Il video rimane il ...

I numeri pesano - le parole di più : Non esistono vittime di serie A e vittime di serie B così come non possiamo continuare a mettere in prima pagina gli omicidi commessi da stranieri e in cronaca locale quelli commessi da italiani. Non ...

Stefano De Martino - ospite in tv - ha dichiarato : “Belen è stata la storia d’amore più bella che ho avuto” Leggi le sue parole : Stefano De Martino lo dice senza problemi. In tv, ospite della prima puntata di “Rivelo”, condotto da Lorella Boccia in seconda serata su Real Time, in onda venerdì 16 novembre, ammette: “Mai più amato... L'articolo Stefano De Martino,ospite in tv, ha dichiarato: “Belen è stata la storia d’amore più bella che ho avuto” Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Emma : «Ho fatto fatica ad aprire i cassetti chiusi a chiave e tirare fuori le parole - i pensieri più intimi» : Esce venerdì 16 novembre “ESSERE QUI – B8M EDITION” il nuovo progetto discografico di Emma contenente l’ultimo singolo “Mondiale”, tutti i brani del disco “Essere qui” e altri 3 inediti: “Incredibile voglia di niente”, “Nucleare” e “Inutile Canzone”, brano che segna il ritorno di Emma come cantautrice. “ESSERE QUI – B8M EDITION” oltre che nella versione standard sarà disponibile anche in uno speciale formato MAGAZINE, interamente ...

"Nostro è la parola che più mi spaventa - il fascismo comincia dalle parole". Intervista a Michela Murgia : "Tutto comincia sempre dal puntare l'indice verso i diversi e le donne. Tutto comincia additando gli stranieri e gli omosessuali. Se vuole riconoscere i prodromi del fascismo, guardi come il Governo si comporta con le donne". Parla così la scrittrice Michela Murgia, adesso in libreria con "Istruzioni per diventare fascista" (Einaudi), che ha generato un dibattito prevedibile nelle contestazioni, meno nei toni.Numerose le domande e le ...

Mila Suarez vs Alex Belli a Domenica Live/ "Certe parole possono essere più dolorose di una violenza fisica" : Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli, sarà tra le protagoniste della nuova puntata di Domenica Live in onda oggi 28 novembre, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 21:10:00 GMT)

Dagli orologi a Facebook - ecco quali sono le parole più cercate sul web : ... infatti, sono quasi sempre temi come sport e spettacolo a dettare legge nelle ricerche sul web, ma molto spesso sono anche particolari eventi di cronaca o 'tormentoni della rete' a piantarsi in ...