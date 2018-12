Le notizie del giorno – Le ultime sul caos di Piazza San Carlo e la tensione Torino-Juve

Ultime notizie Roma del 12-12-2018 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno governo ha messo a punto una proposta nero su bianco sui saldi della manovra da portare a Bruxelles all’incontro tra Conte junker e lo fa sapere Palazzo Chigi c’è ottimismo sull’accoglienza della proposta ritenendo che abbia buone motivazioni e confidando anche Parigi dopo le misure annunciate dai gilet ...

Ultime notizie Roma del 12-12-2018 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Palazzo Chigi fa sapere che il governo ha messo a punto una proposta nero su bianco sui saldi della manovra da portare oggi a Bruxelles all’incontro del premier Conte il presidente della commissione di un che il governo ti dice ottimista sull’accoglienza della proposta ritenendo che abbia buone motivazioni confidando anche Salvatore Parigi dopo le ...

ANTONIO MEGALIZZI - ITALIANO FERITO A STRASBURGO : GRAVISSIMO/ Ultime notizie - padre della fidanzata 'è in coma' : ANTONIO MEGALIZZI, è in condizioni gravissime il giornalista ITALIANO FERITO a STRASBURGO. Ultime notizie, il padre della fidanzata 'in coma, inoperabile'.

Ultime notizie Roma del 12-12-2018 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco vita in studio 3 morti 13 feriti 8:00 sono gravi le bilancio dell’attentato al mercatino di Natale di Strasburgo messo a Segno da un 29enne radicalizzato sfuggito alla cattura in casa trovato materiale esplosivo secondi media francesi era stato condannato una ventina di volte per reati minori la Francia innalza il livello d’allerta intensifica i ...

Ultime notizie Roma del 12-12-2018 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il terrore torna a colpire la Francia un uomo attaccato i mercatini di Natale di Strasburgo città dove ha sede il Parlamento Europeo il killer identificato come Sheriff 29 anni già noto alle forze dell’ordine come radicalizzato aperto il fuoco uccidendo almeno tre persone e ferendone tredici8 delle quali sono in gravi condizioni smentita ...

