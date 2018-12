Lavoro | occupati in calo nel 3° trimestre ma tasso disoccupazione scende al 10 | 2%

Lavoro - Istat : Nel III trimestre -52mila occupati : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Francia - mercato del Lavoro in stagnazione. Meno occupati nel 3° trimestre : Il mercato del lavoro in Francia mostra evidenti segnali di rallentamento . Nel terzo trimestre dell'anno infatti si è registrata una modesta crescita degli occupati del settore privato non agricolo. ...

Stati Uniti - mercato del Lavoro rallenta : meno occupati a novembre : L'economia statunitense crea meno posti di lavoro del previsto a novembre , deludendo molto gli osservatori e rafforzando la percezione di un rallentamento economico. Il tasso di disoccupazione però si ...

Decreto Dignità : secondo AssoLavoro produrrà 50 mila disoccupati in più da gennaio : Esiste il rischio concreto che dal prossimo 1 gennaio 2019 più di 50.000 lavoratori assunti attraverso la mediazione delle Agenzie per il Lavoro private non vedano rinnovato il proprio contratto di lavoro a tempo determinato a causa delle disposizioni attuative della Circolare n°17 del 31 ottobre 2018 emanata dal Ministero del Lavoro, guidato dal Vicepremier Luigi Di Maio. La Circolare ministeriale, infatti, secondo quanto riferisce il ...

Il mercato del Lavoro si è fermato. Ora calano anche gli occupati a termine : Nei tre mesi, agosto-ottobre, i primi tre mesi pieni di vigenza del decreto dignità, l’occupazione è calata di 40mila unità. A ottobre, dopo un trend di crescita che andava avanti ininterrotto da marzo, gli occupati a termine sono per la prima volta diminuiti di 13mila unità ...

Il mercato del Lavoro si è fermato. Ora calano anche gli occupati a termine : la nota mensile 07 novembre 2018 Istat: persiste la fase di debolezza del ciclo economico Il rischio di un peggioramento Il punto è che, complice una economia in frenata e una generalizzata ...

Lavoro : Bankitalia - stabile in Sicilia - 100mila occupati in meno rispetto a 2008 (2) : (AdnKronos) - In linea con l’andamento del numero degli occupati, il tasso di occupazione per la popolazione tra 15 e 64 anni, nella media del primo semestre del 2018, è rimasto sostanzialmente stabile su base annua (40,6 per cento). Il tasso di disoccupazione è lievemente cresciuto, per effetto di

Lavoro : Bankitalia - stabile in Sicilia - 100mila occupati in meno rispetto a 2008 : Palermo, 20 nov. (AdnKronos) - Resta stabile l'occupazione in Sicilia nel primo semestre dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2017. Il numero di occupati, infatti, è in linea con il dato della prima metà dell'anno scorso. All'appello rispetto al periodo pre-crisi (2008) mancano 100mila unità.

Lavoro : Orienta - parte Nord chiama Sud per giovani disoccupati : Roma, 19 nov. (Labitalia) - "parte 'Nord chiama Sud', il progetto promosso da Orienta, una delle pr[...]

Reddito di cittadinanza... disoccupati rifiutano già il Lavoro : Meglio aspettare il nuovo sussidio : La bomba atomica del Reddito di cittadinanza inizia già a produrre danni prima ancora che sia legge.Non si sa come funzionerà in modo preciso, ma un messaggio è già arrivato molto chiaro alla vasta platea di potenziali beneficiari del sussidio: 780 euro al mese per non fare niente sono un'occasione da non farsi sfuggire. Considerato che quella cifra è più o meno la stessa che viene offerta per un primo impiego o per un contrattino di ...

Da centri impiego Lavoro 2% disoccupati : ROMA, 10 NOV - Nel 2017 solo il 2% dei disoccupati che hanno trovato un lavoro dipendente nel settore privato lo ha fatto grazie ai centri per l'impiego. E' il dato fornito da Bankitalia nel corso ...

Da centri impiego Lavoro 2% disoccupati : ANSA, - ROMA, 10 NOV - Nel 2017 solo il 2% dei disoccupati che hanno trovato un lavoro dipendente nel settore privato lo ha fatto grazie ai centri per l'impiego. E' il dato fornito da Bankitalia nel ...

Stati Uniti - mercato Lavoro sorprende con occupati ben oltre le attese : L'economia statunitense crea più posti di lavoro del previsto nel mese di ottobre e conferma un tasso di disoccupazione ai minimi dal 1969. Una evoluzione che non sorprende e che fotografa quanto già

Stati Uniti - mercato Lavoro sorprende con occupati ben oltre le attese : L'economia statunitense crea più posti di lavoro del previsto nel mese di ottobre e conferma un tasso di disoccupazione ai minimi dal 1969 . Una evoluzione che non sorprende e che fotografa quanto già ...