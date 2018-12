Lavori per 110mila euro all' impianto sportivo del Circolo tennis di Bagnacavallo

Ragusa - 40 mila euro per Lavori cabina elettrica : Il Comune di Ragusa annuncia che è stato affidato l'intervento per la messa in sicurezza della cabina elettrica di contrada Lusia per 40 mila euro

Disastro treni per ritardi nei Lavori di manutenzione della linea : Il bilancio finale è di quelli pesanti, 9 treni regionali con ritardi fino a 120 minuti e dieci convogli cancellati totalmente o parzialmente. Questo per un'interruzione di quattro ore della ...

Stadio nuovo - ora filtra ottimismo : a fine 2019 via ai Lavori? Pallotta spera : Da entrambe le parti - scrive Chiara Zucchelli su 'La Gazzetta dello Sport' - filtra ottimismo e, apparente, serenità, anche se il presidente Pallotta sperava che, a due settimane da Natale, l'iter ...

Maternità - giusLavorista : “L’opzione di lavorare fino al parto? Espone a ricatti”. Ginecologi : “Valutazione caso per caso” : Rischi per la salute di mamma e figlio dovuti allo stress e lavoratrici troppo esposte a eventuali pressioni dei datori di lavoro. Continua a far discutere l’emendamento della Lega alla manovra, approvato dalla commissione Bilancio della Camera, che prevede per le lavoratrici in gravidanza la possibilità di restare al lavoro fino alla data del parto, godendo di tutto il periodo di astensione (5 mesi) dopo la nascita del figlio. Un’alternativa ...

Ponte Morandi. L’Empa di Zurigo : “Lavoriamo giorno e notte”. Ancora perquisizioni alla Spea : Isolare, scomporre e cristallizzare gli ultimi istanti di vita del Ponte Morandi e poi ricrearli in laboratorio. È questo il compito a cui sono chiamati gli analisti delL’Empa, il laboratorio di Zurigo che si occupa dell’analisi dei 17 reperti del viadotto crollato e del più importante tra loro, il numero 132. Il Secolo XIX, oggi, racconta la storia di quello che è uno dei maggiori centri europei di studio sui materiali. Nato dopo un disastro ...

Marco Minniti si ritira da primarie Pd - Renzi : 'Penso al Paese'/ Delrio : 'Lavoriamo tutti per l'unità' - IlSussidiario.net : Marco Minniti si ritira dalle primarie 'per salvare il Pd'. Ultime notizie, Renzi accelera sul partito: Ricci, 'no alla scissione'.

Tav - Parigi apre all'Italia ma è preoccupata dallo stop ai Lavori. «L'opera serve» : La Francia vuole andare avanti e quindi asseconda le esigenze del partner italiano. Le gare d'appalto sono state rinviate con una lettera congiunta dei ministri dei due Paesi, ma le intenzioni di ...

Autostrade per l'Italia - completati Lavori Galleria Boscaccio A1 Milano-Napoli : Sono stati completati i lavori della nuova Galleria Boscaccio, un' opera di 2 km che fa parte del progetto più generale di ampliamento a 3 corsie dell'autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto Barberino ...

Toninelli congela i Lavori per la Tav : «Si rinvia al 2019». Ma con la Francia c’è già l’accordo : Il ministro annuncia lo slittamento della pubblicazione di tre bandi. Ma con la Francia c’è già l’accordo: il via alle procedure entro gennaio

Toninelli congela i Lavori per la Tav : “Si rinvia al 2019” : Per tutta la giornata il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha dispiegato le sue migliori energie lessicali per spiegare come e perché sulla Tav, il governo italiano, d’intesa con quello francese, fosse riuscito a «congelare» le procedure, rinviando tutto sine die. Il ministro lo ha fatto prima con un post su Facebook e qualche ora più ...

Tria : "Valutazioni sul peso di pensioni e reddito - con la Ue dialogo costruttivo" | Conte : "Lavoriamo per calare lo spread" : Il ministro dell'Economia non vuole rispondere alle domande: "Non è un'audizione, se non siete d'accordo me ne vado". Le opposizione lasciano i lavori in commissione Bilancio

Manovra - Conte : siamo per accordo con Ue - Lavoriamo per calo spread : lavoriamo affinché scenda ancora fino a riportarsi sui livelli coerenti con i buoni fondamentali della nostra economia".

Lavori urgenti di asfaltatura - chiusa per tutta la settimana un'importante via cittadina : Una via cruciale per la circolazione cittadina rimarrà chiusa per tutta la settimana: si tratta di via Gozzi, nel tratto compreso tra Ponte Morgagni e Ponte Omizzolo. Gli orari di chiusura I Lavori di ...

Manovra - Conte : non Lavoriamo per scendere sotto il 2% - eviteremo procedura infrazione : 'Il governo non sta lavorando a portare il deficit sotto il 2%'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando della Manovra e della trattativa con la Ue che ha chiesto all'Italia di ...