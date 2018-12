' L' amica geniale' di Lila | ' Sono entrata in crisi durante le riprese'

Ascolti TV | Martedì 11 dicembre 2018. L’amica geniale 28.7% - Canale 5 al 7% : L'Amica Geniale - Elvis Esposito e Gaia Girace Su Rai1 la terza puntata de L’Amica Geniale ha conquistato 6.699.000 spettatori pari al 28.7% di share. Su Canale 5 Belli di papà ha raccolto davanti al video 1.636.000 spettatori pari al 7% di share. Su Rai2 lo Speciale Tg2 ha registrato 1.503.000 spettatori con il 5.7% e Il Ristorante degli Chef, in onda dalle 22.26 alle 25.41, ha interessato 349.000 spettatori pari al 2.9% di share. Su ...

L'amica geniale - Lila : «Sono entrata in crisi - è successo durante le riprese» : Continua il successo de L'Amica Geniale , la serie tv tratta dal best seller di Elena Ferrante e diretta da Saverio Costanzo e prosegue anche l'ascesa delle giovani attrici che hanno interpretato le ...

Margherita Mazzucco de L’amica geniale : “Ecco cosa farò con i soldi guadagnati” : Dopo il successo alla Mostra del Cinema di Venezia e la messa in onda negli Stati Uniti, la storia d’amicizia tra Lila (Ludovica Nasti da bambina e Gaia Girace da adolescente) ed Elena (Elisa Del Genio e Margherita Mazzucco) è arrivata Italia per emozionare anche il pubblico nostrano. Coprodotta da Hbo, Rai Fiction e Timvision, prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e da Domenico Procacci per Fandango – la serie tv ha ha avuto ...

Anticipazioni L'amica geniale del 18 dicembre : Lenù rifiutata da un giornale : Martedì prossimo andrà in onda la quarta e ultima puntata de L'amica geniale, la serie tv in onda su Rai Uno. Le Anticipazioni ci rivelano che Lenù, il nome con cui tutti chiamano Elena fin da bambina, riceve l'invito da parte di Nino a scrivere un articolo per conto di una rivista locale. La ragazza, visibilmente emozionata, accetta di buon grado la proposta del figlio di Donato. Nel frattempo, si riaffaccia nella sua vita Sarratore senior, ...

L'amica geniale - riassunto 3^ puntata : Lila non vuole fidanzarsi con Marcello : Ieri sera è andata in onda la terza puntata de L'amica geniale, la serie tv trasmessa su Rai Uno. Il riassunto dei due episodi vede come protagonista Lila, alle prese con la corte serrata di Marcello. La figlia del calzolaio rifiuta di fidanzarsi con il giovane Solara, che ormai è divenuto una presenza fissa nell'abitazione dei Cerullo, la famiglia di Lila. L'amica di Elena è consapevole che i continui rifiuti a Marcello le possano arrecare in ...

L'amica geniale - riassunto terza puntata : il dramma di Lenù - abusata dal padre di Nino : Ieri sera in prime time su Raiuno è andata in onda la terza delle quattro puntate de L'amica geniale, la fortunata serie televisiva diretta da Saverio Costanzo, che in queste settimane ha letteralmente trionfato dal punto di vista degli ascolti, portandosi a casa risultati ben al di sopra di tutte le aspettative. Un terzo appuntamento costellato da un bel po' di colpi di scena, a partire dalla violenza subita da Lenù, vittima degli abusi da ...

Replica L’amica geniale : dove rivedere la terza puntata della fiction Rai : L’amica geniale Replica terza puntata: si può rivedere su Rai Play e non solo dove rivedere la terza puntata de L’amica geniale con Margherita Mazzucco e Gaia Girace? In qualsiasi momento, in streaming, su Rai Play. In tv invece la fiction tratta dall’omonimo libro di Elena Ferrante va in Replica ogni venerdì sera su Rai Premium, canale Rai dedicato alle […] L'articolo Replica L’amica geniale: dove rivedere la terza ...

L'amica GENIALE/ Anticipazioni e diretta : Marcello si propone a Lila e Lenù parte per Ischia - 11 dicembre - : L'AMICA GENIALE, Anticipazioni terza puntata 11 dicembre: Lila alle prese con la proposta di matrimonio di Marcello, Elena vivrà un momento difficile.

L’amica geniale : anticipazioni ultima puntata di martedì 18 dicembre 2018 : L'Amica Geniale - Gaia Girace e Margherita Mazzucco La prima stagione de L’Amica Geniale è composta da quattro puntate e da otto episodi, ognuno dei quali ha per titolo uno dei punti di svolta del romanzo di Elena Ferrante, pubblicato nel 2011. Ci sono per esempio le bambole, la cui scomparsa segna la nascita dell’amicizia tra Lila ed Elena; i soldi, la cui mancanza veicola le loro vite; le scarpe, che Lila produrrà con il padre ...

L'amica geniale anticipazioni ultima puntata di martedì 18 dicembre : martedì 18 dicembre andrà in onda l'ultimo appuntamento con la serie rivelazione di Rai1. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni sul finale di stagione.

L’amica geniale - anticipazioni ultima puntata di martedì 18 dicembre : Ecco le anticipazioni della quarta e ultima puntata de L’amica GENIALE, in onda su Rai 1 in prima serata martedì 18 dicembre 2018: Elena torna a Napoli e non riesce a confidare nemmeno a Lila quanto sia successo a Ischia; quest’ultima invece la aggiorna su tutto quello che è accaduto nel rione durante l’estate. La famiglia Cerullo è ancora intenzionata a far sposare Lila con Marcello Solara, sebbene la ragazza continui a ...

L’amica geniale - anticipazioni ultimi due episodi 18 dicembre : “I fidanzati” e “La promessa” : L’Amica Geniale torna in onda la prossima settimana, il 18 dicembre, con gli ultimi due episodi che sono andati in onda negli Usa già in questo fine settimana. Elena e Lila sono ormai cresciute e mentre la prima si appresta a passare la sua prima estate lontana dal quartiere, in vacanza ad Ischia, mentre la sua amica scende sempre più in basso e si prepara a fidanzarsi. La serie si avvia verso il finale con un doppio episodio dal titolo ...

L’amica geniale su Rai Uno : anticipazioni quarta e ultima puntata : anticipazioni L’amica geniale: martedì 18 dicembre ultima puntata L’amica geniale si avvia verso la sua conclusione: andrà in onda martedì 18 dicembre la quarta e ultima puntata della fiction tratta dall’omonimo libro di Elena Ferrante. Ma niente paura: la serie, che è stata già trasmessa con successo in America, avrà una seconda stagione. Le riprese […] L'articolo L’amica geniale su Rai Uno: anticipazioni quarta e ...

Anticipazioni L'amica geniale quarta e ultima puntata : Lila si sposa sotto ricatto : Il pubblico di Raiuno attende con trepidazione la messa in onda della quarta e ultima puntata della fiction L'amica geniale, che stiamo vedendo in onda in queste settimane con grandissimo successo. Gli ascolti, infatti, stanno premiando questa prima intensa stagione della serie televisiva che ha superato ogni tipo di record, con picchi di quasi sette milioni e mezzo di spettatori e il 30% di share. Il prossimo martedì 18 dicembre vedremo in onda ...