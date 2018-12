L’agricoltura italiana punta sul digitale per non essere tagliata fuori dai mercati

Dazi - Giansanti (Confagricoltura) : “intesa Usa-Cina importante per L’agricoltura italiana ed europea” : “E’ un accordo di rilievo anche per l’agricoltura italiana ed europea, che hanno bisogno di mercati aperti alla libera ed equa competizione senza Dazi e misure di ritorsione”. Lo ha dichiarato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a proposito dell’accordo raggiunto ieri, 1 dicembre, tra i leader di Stati Uniti e Cina ai margini della riunione del G 20 che si è svolta a Buenos Aires, in Argentina. Secondo l’accordo, gli Stati ...

Maltempo : calamità per L’agricoltura italiana - milioni di danni : “E’ calamità per l’agricoltura italiana con l’ondata di Maltempo che ha colpito l’Italia da nord a sud, con perdite per milioni di euro alle coltivazioni e alle infrastrutture nelle campagne“: è quanto emerge da un primo monitoraggio effettuato dalla Coldiretti sulle conseguenze delle tempeste di pioggia, vento e grandine che hanno colpito l’Italia dalla Lombardia al Lazio all’Emilia Romagna, dall’Abruzzo alla Sicilia con ...