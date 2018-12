Laboratorio di fisica intitolato al prof che fece amare l' universo agli alunni del Bodoni

Astrofisica : ricreate in Laboratorio gocce di materia simile a quella che ha riempito l’universo primordiale dopo il Big Bang : Un distillato di universo, come doveva apparire subito dopo il Big Bang. È il colossale salto indietro nel tempo realizzato nei laboratori dell’Università del Colorado, dove per la prima volta i ricercatori sono riusciti a riprodurre qualche goccia di bollente materia allo stato liquido simile a quella che doveva trovarsi nel cosmo primordiale. Si tratta – spiega Global Science – del cosiddetto plasma di gluoni, sostanza che secondo ...