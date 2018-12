La verità sull’aereo ricoperto di diamanti | la foto che avete visto tutti

caffeinamagazine

: @cipollaccio @fattoquotidiano La veritá oggi sull'aereo di Stato voluto dal governo Renzi. #InettitudineM5S dice un… - SaborPepe : @cipollaccio @fattoquotidiano La veritá oggi sull'aereo di Stato voluto dal governo Renzi. #InettitudineM5S dice un… -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Un aereo della compagnia Emirates parcheggiato sulla pista di un aeroporto. Nulla di particolarmente strano. Se non fosse che il Boeing 777 non avesse una piccola caratteristica: non fosse completamentedi. Laha fatto subito il giro del mondo raccogliendo migliaia di like e condivisioni su Twitter con gli utenti divisi tra chi ha condannato la ‘follia’ della Emirates e chi invece è rimasto stupito da questo nuovo aereo della compagnia di bandiera degli Emirati Arabi. Un aereo che però non esiste. Ben presto è infatti arrivata lasu quello scatto.Lasull’aereo Emiratesdisvelata sui social – La suggestivaaltro non è che il frutto del lavoro di una brava photo-editor, Sara Shakeel, una ex dentista con la passione per la modifica dellegrafie. A confermarlo in un tweet è stata la stessa Emirates e poi anche ...