La strategia digitale di Liberty Media trasforma la F1

La strategia digitale contro il populismo : Noi non siamo nemici, ma amici. Non dobbiamo essere nemici. Se anche la passione può averci fatto vacillare, non deve rompere i profondi legami del nostro affetto. Le corde mistiche della memoria risuoneranno quando verranno di nuovo toccate, se a toccarle saranno i migliori angeli della nostra natura. Abraham LincolnCi dev'essere un modo. Ci dev'essere un modo per fare comunicazione nel mondo digitale senza sollecitare i peggiori angeli ...