La Rustica calcio | Promozione | Giglioni | «Peccato per il pari di Falasche | ma guardiamo

La Rustica (calcio) - il ds Sbardella : «Il settore giovanile? Bilancio molto positivo finora» : Roma – Una Promozione che naviga nelle posizioni di altissima classifica (a -1 dal Fiumicino capolista), ma non solo. La prima parte di stagione del La Rustica è stata più che positiva anche per il settore giovanile come racconta il direttore sportivo Fabio Sbardella, al quarto anno nel club capitolino e da settembre affiancato da Gianluca Mansueto. «Innanzitutto abbiamo iniziato l’annata con una categoria regionale in più rispetto alla ...

La Rustica (calcio - Prom.) - Gubinelli doppietta al bacio : «Dedicata a mia moglie Martina» : Roma – La Promozione del La Rustica soffre, ma riesce a piegare di misura (3-2) il Real Latina fanalino di coda. Gli ospiti erano andati sul doppio vantaggio addirittura dopo meno di un quarto d’ora, poi la riscossa capitolina è iniziata grazie al primo dei due gol di Fabio Gubinelli, attaccante esterno classe 1989 ai primi sigilli stagionali. «E’ stata una partita dura – dice l’esperto giocatore – Forse siamo entrati in campo con ...

La Rustica (calcio - Prom.) - Bisogno : «Ora c’è più consapevolezza - vogliamo stare in alto» : Roma – Sei punti per ripartire alla grande. Il La Rustica di mister Daniele Paolini, dopo il bel successo interno con la Luiss, si ripete sul campo del Fonte Meravigliosa vincendo per 2-0. Altre due reti di Simonetta (giunto a quota 9 sigilli in campionato) e terzo posto alle spalle della capolista Fiumicino (avanti di tre punti) e della stessa Luiss (+2). «Un’ottima prestazione – commenta il centrocampista classe 1988 Simone Bisogno – Era ...

La Rustica (calcio - Prom.) - Assisi : «Vittoria molto importante con la Luiss - possiamo stare in alto» : Roma – Un successo che ci voleva. Dopo qualche partita non proprio brillante, il La Rustica si rifà con gli interessi. Il gruppo di mister Daniele Paolini ottiene uno splendido successo interno sulla Luiss, ormai ex capolista: il gol decisivo lo ha segnato (ovviamente) Alessandro Simonetta che ha sfruttato un bell’assist del giovane centrocampista classe 2000 Alessio Assisi e ha scaraventato il pallone in porta. «Siamo contenti per questa ...

La Rustica (calcio - Prom.) - Verdini verso la Luiss : «Una squadra pericolosa e che segna tanto» : Roma – Un punto in due partite per la Promozione del La Rustica, con l’aggiunta dell’eliminazione dalla Coppa Italia. Non è un momento molto brillante per la formazione di mister Daniele Paolini, reduce dal pari di domenica scorsa sul campo del Rodolfo Morandi per 1-1. «Nel primo tempo siamo andati meglio noi, passando in vantaggio col gol di Simonetta – dice il difensore centrale classe 1987 Valerio Verdini – Nella ripresa loro hanno ...

La Rustica (calcio - Prom.) - Pansera ci prende gusto : «A Torrenova una vittoria pesante» : Roma – La Promozione del La Rustica è terza in classifica, a tre punti dalle due battistrada Luiss e Fiumicino. Nel match di ieri, la squadra del debuttante tecnico Daniele Paolini ha ottenuto un prezioso successo sul difficile campo dell’Atletico Torrenova. A segnare il gol dell’1-0 finale è stato Filippo Pansera, attaccante classe 1998 che è stato schierato da titolare come già accaduto in Coppa contro il Fiumicino: anche in quel caso ...