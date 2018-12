inmeteo

: NEWS: La Pastiera Napoletana: come si prepara il dolce tipico partenopeo famoso in tutta Italia (video ricetta) - InMeteo : NEWS: La Pastiera Napoletana: come si prepara il dolce tipico partenopeo famoso in tutta Italia (video ricetta) - IoCivico : RT @Ansa_TerraGusto: #Tradizione e tipicità vincono nella classifica degli italiani: secondo il rapporto 'Un anno di ricerche su Google 201… - RadioLady977 : E a voi piace la pastiera? #dimortidiscorsi #radiolady977 -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Laè senza dubbio uno dei dolci più famosi non solo all'interno dei confini partenopei ma in. Si tratta di undel periodo di Pasqua, ma in tanti la...