La meravigliosa avventura narrativa GRIS sarà disponibile da domani | ecco il trailer di

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) A poche ore dall'arrivo di GRIS su PC via Steam e su Nintendo Switch via Nintendo eShop, gli sviluppatori Nomada Studio hanno diffuso tramite un comunicato stampa il trailer di lancio del gioco. Il gioco, dallo stile grafico semplicemente meraviglioso, mescola meccaniche platform a un'eccellente narrazione raccontando la storia di una giovane ragazza persa nel suo stesso mondo, affrontando una dolorosa esperienza del suo passato. Il suo viaggio attraverso la tristezza è vincolato al suo vestito, che le permette di ottenere nuovi poteri e di viaggiare in questa realtà sbiadita. GRIS sarà disponibile su PC e Nintendo Switch a partire dal 13 dicembre 2018.