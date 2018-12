La giacca outdoor che entra comodamente nella tasca dei pantaloni

wired

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Unada 768mila dollari non capita tutti i giorni. Niente lusso e big della moda, bensì un modello per affrontare le rigide temperature invernali e le relative attivitàsenza rinunciare al comfort e alla vestibilità, il cui punto forte è il rapporto qualità-prezzo. No, davvero!La somma citata pocanzi è quella raccolta finora in crowdfunding, in virtù delle oltre 5200 persone che hanno già prenotato il LoftTek Adventure Jacket, ultima creazione di Tyson Whittaker, numero uno diVitals, azienda specializzataproduzione di prodotti superleggeri per le attività di montagna.Indirizzata a chi ama le escursioni e il campeggio, lapesa 325 grammi, è impermeabile, si arrotola fino aredeie conta su un materiale brevettato che favorisce la rapida asciugatura dopo il lavaggio.Su Indiegogo il LoftTek Adventure Jacket si può ...