La FAO e la NASA lanciano uno strumento geo-spaziale di nuova generazione

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Tenere traccia dell’uso del suolo e dei cambiamenti del paesaggio, e controllare il territorio diventerà più facile grazie a un nuovoa libero accesso sviluppato dalla(National Aeronautics and Space Administration) e dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), con il sostegno del team di Google Earth Engine e del programma SilvaCarbon del governo degli Stati Uniti.Collect Earth Online (CEO) amplifica la potenza delloOpen Foris Collect Earth della FAO, che negli ultimi anni ha consentito la raccolta di dati sull’uso del suolo, sulla deforestazione, ed altre importanti rilevazioni con l’aiuto di immagini satellitari. Il CEO diventerà una tecnologia centrale a supporto del rilevamento remoto globale. Lapiattaforma, basata sul web, è gratuita, aperta a tutti, non richiede ...