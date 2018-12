La delegazione del Tibet dell' APN visita il Parlamento europeo

Cile - suore accusate di abusi e pedofilia : il Vaticano invia una delegazione : Continuano in Cile le rivelazioni su una lunga serie di abusi, compresi numerosi atti di pedofilia, compiuti da gente di Chiesa nel Paese, personaggi a lungo coperti dalle alte gerarchie ecclesiastiche locali. La diffusione di questi racconti sulla stampa locale ha portato un’ondata di indignazione popolare che ha spinto il Vaticano ad intervenire con fermezza. Così, di fronte ad un nuovo scandalo che avrebbe interessato la Congregazione delle ...

Forum Italia-Cina : presente una delegazione dell'Insubria : La giornata è stata inaugurata dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Marco Bussetti e dal Ministro cinese della Scienza e della Tecnologia Wang Zhigang; ha fatto seguito una ...

Taranto Eni apre le porte dello stabilimento ad una delegazione di cittadini : i dettagli dell'incontro : Mimmo Mazza, al fine di curare in maniera professionale la cronaca della giornata, e prevede di coinvolgere un giornalista diverso per ogni occasione futura in questi ambiti. Questa visita nasce dall'...

Di Maio a delegazione pro Tav : no scambio politico-elettorale : Roma, 5 dic., askanews, - "Di Maio ha assicurato che sulla Tav non ci sarebbe stato uno scambio politico elettorale, che noi come delegazione di imprese non accetteremmo". Lo riferisce uno dei ...

Festa della Rinascita - attesa a L'Aquila per l'arrivo di Mattarella e delegazione francese : L'Aquila - Grande attesa a L'Aquila per l'inaugurazione, domani 6 dicembre, della chiesa di Santa Maria del Suffragio, più nota in città come chiesa delle Anime Sante, simbolo della ricostruzione e Rinascita della città dopo il sisma del 6 aprile 2009. Come già ampiamente diffuso, la cerimonia sarà presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sarà affiancato da una folta delegazione ...

Presente una delegazione di Area Due Mari Taranto e Brindisi all’assemblea nazionale della CIA : Taranto – Agricoltori e Istituzioni insieme per realizzare un grande progetto di manutenzione infrastrutturale del territorio italiano ma anche per

Mattarella riceve al Quirinale delegazione del quotidiano Avvenire : Agenzia Vista, Roma, 29 novembre 2018 Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceve al Quirinale una delegazione del quotidiano 'Avvenire' guidata dal direttore Marco Tarquinio in ...

Global Compact : Conte diserta il vertice di Marrakech. Ma il M5s sarà lì con la delegazione del Parlamento Ue : "A Marrakech il governo non parteciperà, riservandosi di aderire o meno al documento solo quando il Parlamento si sarà pronunciato", annuncia in una nota il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo 24 ore di discussioni nel governo sul Global Compact, l'accordo Onu sull'immigrazione che verrà sottoscritto il 10 e 11 dicembre prossimi in Marocco. Il governo italiano non sarà lì, schiacciato alla fine sulla ...

Doping : delegazione Wada a Mosca : ANSA, - Mosca, 28 NOV - Una delegazione dell'Agenzia mondiale antiDoping è arrivata a Mosca per colloqui con rappresentanti del governo russo. L'iniziativa rientra nel quadro dell'accordo fra la Wada ...

Rugby Frascati Union 1949 - una delegazione a colloquio con cinque All Blacks : «Che emozione» : Roma – Il Rugby Frascati Union 1949 a colloquio coi “mostri sacri” della palla ovale mondiale. Un’occasione unica, davvero incredibile, che il sodalizio tuscolano non poteva non cogliere al volo. «Un amico del Rugby Frascati Union 1949 ci ha invitato in un posto “top secret” venerdì mattina (quindi alla vigilia del test match poi vinto con l’Italia allo stadio “Olimpico” di Roma, ndr) per incontrare alcuni degli All Blacks e in particolare ...

CONFAPI : delegazione LUCANA A MANIFESTAZIONE NAZIONALE NCC : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web visualizza articoli simili Close Cronaca CONFINDUSTRIA, 50 PMI PER LA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019 3 giorni ago ...

Anniversario eroe anti-ottomani - Papa riceve delegazione albanese : Città del Vaticano, 19 nov., askanews, - Papa Francesco incontra oggi alle 17, nella Sala Clementina in Vaticano, una delegazione di oltre 200 albanesi, giunti a Roma in occasione del 550esimo ...

Una delegazione valdostana Cna VdA a Assembela Milano : Come si fa a non vedere che noi costituiamo l'identità dell'economia italiana, il suo fondamentale fattore di resilienza fatto di saper fare, qualità e distinzione produttiva?". Le nuove tecnologie "...

Papua Nuova Guinea - delegazione cinese alla 30esima Conferenza ministeriale dell'APEC : Durante la Conferenza sono stati toccati vari temi, tra cui l'integrazione economica regionale, l'economia digitale, lo sviluppo sostenibile e inclusivo, e la visione per la cooperazione post 2020, e ...