La Cina punta al lato oscuro della Luna E gli interessi di Pechino non sono solo

'La ferroVIA della seta' - così la Cina punta ad aprirsi all'Europa e non solo : Mille miliardi di dollari e settanta Paesi coinvolti. Sono queste le cifre dell'ambizioso piano di investimenti "One Belt One Road", con cui la Cina mira a creare nuove rotte commerciali Euroasiatiche.

Caso Di Maio - spunta la foto nella pisCina : 'Abusivi 4 fabbricati su cinque' : Cinque manufatti, di cui quattro abusivi, oltre al sequestro di tre aree dove erano abbandonati diversi rifiuti. È quanto emerge dalle carte trasmesse alla procura di Nola dalla polizia municipale di ...

Caso Di Maio - spunta la foto nella pisCina : «Abusivi 4 fabbricati su cinque» : Cinque manufatti, di cui quattro abusivi, oltre al sequestro di tre aree dove erano abbandonati diversi rifiuti. È quanto emerge dalle carte trasmesse alla procura di Nola dalla polizia...

«Di Maio nella "pisCina" della casa abusiva?» : le Iene e la foto spuntata su Fb : Le Iene tornano a parlare dei presunti abusi nei terreni del padre di Luigi Di Maio e stavolta pubblicano un nuovo video nel quale si vede il vicepremier M5S nuotare in una piscina (di quelle...

Caso Di Maio - spunta la foto nella pisCina abusiva : «Fuorilegge 4 fabbricati su cinque» : Cinque manufatti, di cui quattro abusivi, oltre al sequestro di tre aree dove erano abbandonati diversi rifiuti. È quanto emerge dalle carte trasmesse alla procura di Nola dalla polizia...

Azionario Cina : 5 motivi per puntare sulle aziende innovative : Attualmente, la spesa cinese per la ricerca e lo sviluppo è di gran lunga superiore a quella del resto del mondo, e il suo valore in percentuale del PIL è superiore alla media dell'Eurozona, e il ...

Figc - Gravina incontra Alibaba : si punta a promuovere il calcio italiano in Cina : Il Presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha incontrato oggi nell’ufficio di Milano di Alibaba, Rodrigo Cipriani, Managing Director Italia, Spagna, Portogallo e Grecia del Gruppo Alibaba e Piero Candela, responsabile dello sviluppo di Alipay in Italia, con l’obiettivo di individuare opportunità per lo sviluppo e la promozione del calcio italiano nel mercato cinese. Il presidente Gravina ha commentato che la Federazione deve ...

Secondo appuntamento con Hell's Kitchen - la cuCina più infernale d'Italia : Il programma è un adattamento italiano del cooking show più longevo al mondo e più spietato della televisione. La cucina di Hell's Kitchen non ha lasciato scampo all'unica concorrente che non lavora ...

I 65 anni di Missoni che punta alla Cina : MILANO, 8 NOV - "Siamo stati e restiamo degli artigiani, la nostra è una storia tra imprenditorialità e famiglia". Lo ha detto Rosita Missoni, vedova di Ottavio che insieme a lei fondò la casa di moda,...

Renault-Nissan - investimenti in Cina per guida autonoma. Alleanza punta su WeRide.ai per sviluppo auto livello 4 : PECHINO - Renault-Nissan-Mitsubishi e WeRide.ai incrementeranno la loro presenza nei servizi dei veicoli a guida autonoma in Cina. Alliance Ventures, il fondo corporate di venture capital di...

L'ALLIEVA 2/ Anticipazioni prima puntata 25 Ottobre e video : "La mediCina legale fa male!" (25 ottobre) : L'ALLIEVA 2, Anticipazioni prima puntata del 25 Ottobre. "Le ossa della principessa" e "Il tempo di un battito" i primi due episodi: un terzo incomodo tra Alice e Claudio(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 14:22:00 GMT)

Il finale di Solo 2 si avviCina tra morti illustri e promesse mancate : anticipazioni ultima puntata 26 ottobre : Il finale di Solo 2 è alle porte e dopo il risultato ottenuto, in termini di ascolti, nei giorni scorsi, tutto lascia pensare che non ci sarà un seguito. Marco Bocci dirà addio al suo Marco Pagani nell'ultima puntata della serie in onda venerdì prossimo su Canale 5? Al momento non ci sono conferme o spoiler a riguardo ma quello che è certo è che venerdì scorso nemmeno l'aiutino dato da Giulia Michelini con l'annuncio del primo teaser di Rosy ...

Formula E - si avviCina il debutto della Nissan : appuntamento fissato a Valencia per tre giorni di test : Prima azienda giapponese in assoluto a entrare nella Formula E, Nissan mette in campo una lunga esperienza maturata grazie alle vendite di oltre 365.000 esemplari Nissan LEAF dal 2010 Nissan debutta in pista dando il via alla nuova partnership con Royal Dutch Shell PLC durante i test prestagionali per il campionato ABB FIA Formula E. Il team e.dams di Nissan svolgerà tre giornate di prove presso il circuito Ricardo Tormo di Valencia in ...

Amazon Go punta a 3mila negozi senza casse entro il 2021. E si avviCina all’Europa : Amazon Go Amazon Go, il supermercato del colosso dell’ecommerce che consente di fare la spesa senza passare dalla cassa, potrebbe espandersi anche in Europa. Lo scorso gennaio il gigante dell’ecommerce ha aperto il suo primo negozio per acquistare con una app a Seattle, ma ora vuole ampliare il suo raggio di azione puntando anche sul Regno Unito. Al momento gli store di Amazon Go aperti negli Stati Uniti sono quattro, spiega il ...