Juventus-Real Madrid | caos a Piazza San Carlo | confermata l’ipotesi d’accusa di omicidio

Calciomercato Juventus : scontento di lusso in casa Real? Paratici vigila : La Juve adesso ci crede sul serio: Isco è un obiettivo a portata di mano. Dopo l’acquisto di Exequiel Palacios, talento classe 98′ del River Plate, Florentino Perez potrebbe dare il via libera alla cessione del centrocampista spagnolo. Isco non ha nascosto di essere scontento della situazione che sta vivendo al Real, dove non gode della considerazione di Solari ed è stato ripreso da alcuni compagni per qualche dichiarazione ...

Ronaldo : "La Juventus? Come gruppo è meglio del Real Madrid" : Io non sono la persona migliore al mondo, ma cerco di essere rispettoso, soprattutto con i bambini. I bambini sono speciali, innocenti". Instagram Cristianinho, Eva, Mateo e Alana Martina sanno che ...

Cristiano Ronaldo : 'La Juventus è più squadra del Real' : E così, una intervista con il migliore calciatore del mondo, torna utile - oltre che parlare di obiettivi, di premi, di Champions e di sfide - anche per capire e toccare con mano che per arrivare a ...

Cristiano Ronaldo : 'Juventus meglio del Real Madrid - ma Champions non sia ossessione. A Messi dico di venire in Italia' : Sono passati già cinque mesi da quel famoso 10 luglio, ma Cristiano Ronaldo sembra essere arrivato alla Juventus da una vita. Lo dimostrano i numeri, quei 10 gol e sei assist con cui ha sempre portato ...

Ronaldo : 'La Juventus? Come gruppo è meglio del Real Madrid' : Cristiano ha grandissima considerazione di sé, lavora per essere il migliore da quando è bambino e non ha paura di sfidare il mondo. Ci sono calciatori che impressionano più degli altri? 'Non è ...

LIVE Juventus-Inter - Serie A calcio in DIRETTA : streaming e aggiornamento in tempo reale : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Inter DALLE ORE 20.30 Signore e signori, il derby d’Italia: domani, venerdì 7 dicembre alle ore 20.30 andrà in scena la sentitissima sfida tra Juventus ed Inter, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A di calcio. I bianconeri guidano la graduatoria con 40 punti, mentre i nerazzurri sono terzi a quota 29. La sfida a Torino tra le due compagini arriva esattamente ad un ...

Juventus - Allegri realista : “nel primo tempo l’Inter ci ha messo in difficoltà - ma oggi non potevamo perdere” : L’allenatore della Juventus ha commentato la vittoria ottenuta sull’Inter, esprimendo le proprie considerazioni sulla prestazione della sua squadra Quattordici vittorie e un pareggio, 43 punti conquistati su 45 a disposizione. La Juventus continua a mietere successi e record, disintegrando il campionato italiano. Fabio Ferrari L’ultima vittima dei bianconeri è l’Inter, piegata allo Stadium per 1-0 grazie alla ...

Juventus-Inter cronaca live : risultato ed highlights in tempo reale : JUVENTUS INTER cronaca live – Poche ore al calcio d’inizio della super sfida dell’Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Inter. Il Superclassico in salsa italiana, il Derby d’Italia. Massimiliano Allegri si affiderà al solito 4-3-3, nessuno spazio al turnover nonostante l’impegno fondamentale di Champions League contro lo Young Boys, solo cambi dettati dalla contingenza. […] L'articolo Juventus-Inter cronaca live: risultato ...

Isco alla Juventus : il Real fa muro e vuole 700 milioni : Isco alla Juventus, muro Real – Dopo l’affare Ronaldo, in casa Juventus, nessun acquisto sembra più davvero impossibile. I 100 e oltre milioni spesi in estate per il portoghese hanno aperto ancor di più l’immaginazione dei tifosi bianconeri, che ora di fronte a ogni voce (più o meno presunta di mercato) possono legittimamente sognare. Il […] L'articolo Isco alla Juventus: il Real fa muro e vuole 700 milioni proviene da Serie A News Calcio ...

Calciomercato Juventus - Pjanic si sarebbe offerto al Real Madrid (RUMORS) : Dalla Spagna continuano ad arrivare importanti notizie sul Calciomercato della Juventus. Le ultime news riguardano i movimenti di mercato del Real Madrid, che è uscito dall'abisso del tre a zero contro l'Eibar con la bella vittoria contro la Roma in Champions League. Detto ciò, nella prossima sessione di Calciomercato invernale alcuni big potrebbero lasciare il Real Madrid. Tra questi c'è anche Luka Modric, uno dei migliori centrocampisti al ...

LIVE Fiorentina-Juventus - Serie A in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : Appuntamento alle 18:00 con il secondo anticipo della 14ma giornata di Serie A: al Franchi di Firenze andrà in scena la sentitissima partita Fiorentina-Juventus. I viola vengono da ben 5 pareggi consecutivi che ne hanno notevolmente rallentato la corsa all’Europa, mentre i bianconeri continuano nel loro magico avvio di stagione con le 12 vittorie in campionato, con annesso vantaggio di 8 lunghezze sulla seconda in classifica, e il quasi ...

