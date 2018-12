Juventus | Allegri | “Obiettivi raggiunti | perdo due calciatori per il derby”

Young Boys-Juventus - Allegri : “Scelta la gara meno dolorosa per perdere” : Young BOYS JUVENTUS, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato della sconfitta dei bianconeri contro lo Young Boys: “L’obiettivo era il passaggio del turno e con esso anche il primo posto e ci siamo riusciti. Perdere non fa piacere a nessuno, ma almeno abbiamo […] L'articolo Young Boys-Juventus, Allegri: “Scelta la gara meno dolorosa per ...

Young Boys-Juventus - battibecco tra Allegri e un calciatore : si apre un caso? : La Juventus era sotto di un gol contro lo Young Boys quando Massimiliano Allegri ha deciso di sostituire Pjanic con Emre Can. Non è stata una sostituzione pianificata, perlomeno non solo, dato che poco prima il tecnico bianconero si è infuriato con il suo centrocampista. Il bosniaco, uscendo dal campo, non è neanche passato dalla panchina: si stava dirigendo verso i compagni, ma poi ha rifiutato il giubbotto ed è andato nella direzione ...

Juventus - Massimiliano Allegri : incubo infortuni per il prato sintetico dello Stade de Suisse : La Juventus ha un dovere, vincere il gruppo H e presentarsi da testa di serie al sorteggio di lunedì prossimo, e una preoccupazione, ovvero il prato in sintetico dello Stade de Suisse , che può ...

Juventus - Allegri : ''Niente scuse - primo posto fondamentale'' : BERNA - La Juventus ha un dovere, vincere il gruppo H e presentarsi da testa di serie al sorteggio di lunedì prossimo, e una preoccupazione, ovvero il prato in sintetico dello Stade de Suisse, che può ...

Juventus - Allegri : "Vogliamo il primo posto. Chiellini riposa - Ronaldo ci sarà" : La Juventus si prepara alla sfida contro lo Young Boys, nella quale i bianconeri andranno a caccia di un successo per blindare il primo posto nel Gruppo H. Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri,...

Young Boys-Juventus - le probabili scelte di Allegri : turno di riposo per Chiellini : La Juventus targata Cristiano Ronaldo in campionato sta avendo un ruolino di marcia da record, avendo conquistato ben 43 punti a fronte dei 45 a disposizione. Anche in Champions League la cavalcata dei bianconeri finora è stata ottima, con 4 vittorie ottenute in cinque partite e una sola sconfitta, quella interna con il Manchester United, rimediata soltanto negli ultimi minuti di gioco. A causa del passo falso con i Red Devils, i bianconeri sono ...

Juventus - Allegri non si accontenta 'Complimenti - ma adesso prendiamo il primo posto nel girone' : TORINO - Il cadavere del campionato, ammazzato per l'ennesima volta dalla Juventus, era ancora caldo e già Allegri si concentrava sulla prossima vittima da stecchire: 'I complimenti ai ragazzi sono d'...

La gara dello Stadium lancia… l’Inter - la squadra di Spalletti gioca con personalità : Juventus da record - i tre punti di forza per Allegri : Si è aperta nella giornata di ieri la 15^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante e che ha regalato emozioni nel big match tra Juventus ed Inter. Continua la marcia inarrestabile, la squadra di Massimiliano Allegri ha conquistato 14 vittorie su 15 partite, un percorso straordinario, solo il Genoa è riuscito a fermare i bianconeri. Anche la partita di ieri ha dato indicazioni per il proseguo della stagione, la Juventus ...