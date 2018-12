Jeep Wrangler Rubicon - Fuoristrada estremo in Nevada - VIDEO

quattroruote

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Cè un posto a nord di Las Vegas disseminato di cartelli che dicono Entrate a vostro rischio e pericolo, ed è un percorso off road. Si chiama Red Canyon, allinterno della Valley of Fire. Non è famoso come il celeberrimoTrail (a cui la nostrasi ispira), ma quanto a difficoltà, vi dico solo una cosa: ci vogliono quasi due ore per fare 3 km.Pendenze di 55 gradi. Per fortuna la, la più selvaggia delle, resa ancora più estrema da un allestimento Mopar che le concede due pollici (5 cm) di altezza in più, ha un arsenale perfettamente attrezzato per scalare pendenze di 55 gradi e twist che, a prima vista, diresti no, io torno indietro. Il tutto in uno scenario da togliere il fiato dove si può andare con qualsiasi auto, basta che sia una