Inter | Icardi | C' è rabbia | meritavamo gli ottavi Ma abbiamo dimostrato di

Inter-PSV - Icardi stavolta non basta : Wanda Nara in lacrime a fine partita : Si tratta di un insieme che si muove in base a come va la palla, occorre far tutto tutti insieme" , ha ammesso Spalletti ai microfoni di 'Sky Sport'. #Inter fuori dalla @ChampionsLeague e @...

Inter-Psv - Wanda Nara in lacrime dopo l’eliminazione nerazzurra : la moglie di Icardi si dispera sugli spalti [FOTO] : Inter-Psv, Wanda Nara scoppia in lacrime, delusa dopo il pareggio che ha di fatto eliminato i nerazzurri dalla Champions League Inter-Psv, Wanda Nara è stata ieri sera tra le più deluse dalla prestazione nerazzurra. La squadra del marito Mauro Icardi è stata fermata sul pari dal Psv a San Siro, venendo dunque eliminata dalla Champions League e retrocessa in Europa League. Wanda ha assistito sugli spalti all’incontro ed a fine partita ...

Inter - Icardi : 'Che rabbia! Meritavamo di passare' : Mauro Icardi , attaccante dell' Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il PSV. 'C'è la rabbia di chi voleva passare il turno, abbiamo preso un gol nel primo tempo. Peccato di non essere riusciti a fare il secondo, Meritavamo di passare il ...

Salah Interrompe il sogno del Napoli - all’Inter non basta Icardi : Serata amara per Napoli e Inter. Salah interrompe il sogno del Napoli. All’Inter non basta Icardi. Milik nel finale spreca

Inter fuori dalla Champions - le pagelle : si salvano solo Politano e Icardi : L'Inter è fuori dalla Champions League. Ai nerazzurri non è bastato il risultato di 1-1 contro il Psv per passare il turno. Il Tottenham, infatti, ha ottenuto lo stesso punteggio a Barcellona e ha staccato il biglietto per gli ottavi di finale in virtù del gol segnato in trasferta nello scontro diretto. Davvero grandi rimpianti dunque per la squadra di Spalletti, incapace di trovare la vittoria contro il fanalino di coda del gruppo, tra l'altro ...

Champions League – Icardi amareggiato : le parole dell’argentino dopo l’eliminazione dell’Inter : Mauro Icardi non nasconde la sua delusione dopo il pareggio dell’Inter contro il PSV che segna l’eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League Un pareggio che lascia l’amaro in bocca: l’Inter è fuori dai giochi dopo l’1-1 col PSV di questa sera, nell’ultima partita della fase a gironi di Champions League. Nonostante la rete del pareggio di Mauro Icardi, i nerazzurri escono sconfitti dal campo, a San ...

Inter : Icardi il solito top player - Asamoah in stato confusionale : Inter delusa dopo il pari col Psv che condanna i nerazzurri alla 'retrocessione' in Europa League. Ecco top e flop della sfida contro gli olandesi. Top Icardi - Letale e decisivo, come sempre. Quarto ...

Inter-PSV Eindhoven 1-1 - Champions League : nerazzurri eliminati - addio qualificazione agli ottavi. Non basta Icardi : L’Inter deve dire addio al sogno di qualificarsi agli ottavi di finale della Champions League 2018-2019: i nerazzurri affrontavano il PSV Eindhoven a San Siro e dovevano ottenere un risultato migliore di quello del Tottenham a Barcellona per passare il turno. Gli inglesi pareggiano per 1-1 contro i blaugrana, i ragazzi di Luciano Spalletti non vanno oltre il pareggio casalingo contro gli olandesi (1-1) e dunque addio sogni di gloria: terzo ...

Highlights Inter-PSV Eindhoven 1-1 - VIDEO - gol e sintesi della partita. Icardi non basta - nerazzurri eliminati : L’Inter ha pareggiato contro il PSV Eindhoven per 1-1 e non è così riuscita a qualificarsi agli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio. I nerazzurri dovevano vincere visto il pareggio tra Barcellona e Tottenham, sono passati in svantaggio a causa del gol di Lozano scaturito da un errore di Asamoah ma poi una grande incornata di Icardi su assist di Politano aveva rimesso in carreggiata i ragazzi di Luciano Spalletti. ...

Inter-Psv 1-1 La Diretta Pari di Icardi : L'Inter di Luciano Spalletti si è complicata la vita in vista della qualificazione agli ottavi di finale di Champions League perdendo a Wembley due settimane fa al cospetto del Tottenham, ma conserva ...

