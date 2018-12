Inter fuori dalla Champions | le pagelle | si salvano solo Politano e Icardi

Champions League - Napoli e Inter fuori : agli ottavi vanno Liverpool e Tottenham : Eliminate e retroscesse in Europa League. Serata amara per le due italiane che si giocavano il passaggio del turno in Champions: all’Inter non basta il pareggio con il Psv, perché in contemporanea il Tottenham fa uno a uno con il Barcellona. Bastava un pareggio al Napoli, che invece perde per uno a zero col Liverpool e si fa superare dal Psg, vincitore contro la Stella Rossa. Nonostante a 90 minuti dalla fine fossero i partenopei ad essere ...

Champions - Inter-Psv 1-1 e pari Tottenham : nerazzurri fuori : Roma, 11 dic., askanews, - Un gol di Icardi al 73 non basta a regalare il passaggio agli ottavi di finale di Champions League all'Inter a causa del pareggio tra Barcellona e Tottenham, 1-1, che manda ...

Champions League : Inter e Napoli sono fuori : Non basta il pareggio 1-1 ai nerazzurri contro il PSV Eindhoven mentre i partenopei perdono 1-o in casa del Liverpool -

Napoli e Inter sono fuori dalla Champions League : Il Napoli e l'Inter sono fuori dalla Champions. La squadra di Ancelotti ha perso ad Anfield in casa del Liverpool. Decide un gol di Salah nel primo tempo. fuori anche l'Inter, che pareggia con il Psv Eindoven dopo essere andata in svantaggio nel primo tempo. Il gol di Icardi illude i neroazzurri che però escono dalla competizione per il pareggio tra Tottenham e Barcellona, che penalizzano la squadra di Spalletti per ...

Juventus-Inter - Allegri : “Alla fine le qualità sono uscite fuori” : Juventus-Inter, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato della vittoria della squadra bianconera sull’Inter: “Stasera i ragazzi hanno vinto una bella partita, loro all’inizio ci hanno messo in difficoltà sugli esterni. È anche vero che le azioni pericolose sono arrivate tutte su palloni persi […] L'articolo Juventus-Inter, Allegri: ...

Lazio - Inzaghi 'Interrompe' il ritiro : tutti a cena fuori : Aggiunge un posto a tavola, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio ha organizzato una cena per questa sera con tutta la squadra. Dopo la seduta d'allenamento, i calciatori biancocelesti, accompagnati ...

Grande Fratello Vip - semifinale soporifera come l’Intera edizione. Giulia Salemi “colpevole” di aver parlato con sua mamma fuori dalla Casa viene eliminata : Alle 23 la regia inquadra un figurante in studio che annoiato sbadiglia, simbolo di una semifinale soporifera e di una edizione davvero deludente che si avvia alla conclusione, scevra di dinamiche ma soprattutto di vip. In assenza di idee nel mirino finisce Giulia Salemi, colpevole di aver parlato in persiano con sua mamma Fariba nell’ultima puntata e di aver dunque ricevuto indicazioni dall’esterno, cosa vietata dal regolamento. La ...

Juventus-Inter Formazioni : fuori Alex Sandro - ci sarà Nainggolan? : JUVENTUS INTER Formazioni- Tutto pronto per la super sfida di venerdì sera tra Juventus e Inter. Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni, Allegri non recupererà Alex Sandro. Il brasiliano alzerà bandiera bianca a causa del problema ai muscoli flessori. Nessun allarme per il tecnico bianconero, il quale si affiderà ad un ritrovato De Sciglio. L’ex […] L'articolo Juventus-Inter Formazioni: fuori Alex Sandro, ci sarà ...

Inter - Marotta può 'far fuori' Skriniar perché... : Come racconta Rai Sport , l' Inter con l'arrivo di Marotta deve comunque guardare al Fair Play Finanziario. Ecco perché a fine stagione potrebbe essere costretta alla cessione di Skriniar per incassare almeno 50/60 ...

Tottenham-Inter - fuorionda imbarazzante di Antonio Di Gennaro : “Squadraccia!”. I tifosi Interisti insorgono sui social : È Rai1 a trasmettere in chiaro una partita delle squadre italiane in Champions League, ieri sera la rete ammiraglia del servizio pubblico ha dato spazio a Tottenham-Inter. Gara che ha visto i londinesi vincitori per una rete a zero e i nerazzurri non più artefici del proprio destino per la qualificazione agli ottavi. A innervosire i tifosi dell’Inter non solo la prestazione in campo della squadra ma anche un commento fuorionda di Antonio ...

Roma - ultima chiamata : domenica contro l'Inter - gara da dentro o fuori : Che, per la cronaca, la chiede dall'estate 2017. Berardi è nella lista, come Under in quella anche del Chelsea.

Rai - il fuori onda in Tottenham-Inter : "Che squadraccia" : L'Inter di Luciano Spalletti ha perso per 1-0 sul campo del Tottenham di Mauricio Pochettino e rimanda così all'ultima giornata le speranze di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri sono caduti nel finale contro gli inglesi ma hanno giocato una partita comunque alla pari con la terza forza della Premier League. Il gol di Eriksen ha condannato i nerazzurri alla seconda sconfitta in Champions e ora nell'ultimo turno ...

Tottenham-Inter LIVE : Nainggolan fuori per infortunio : 44′ – Non ce la fa Nainggolan: al suo posto Borja Valero. 40′ – Intanto sembra pronto ad entrare Borja Valero! Probabilmente prenderà il posto di Nainggolan, non al meglio. 38′ – Winks! Lucas Moura appoggia a Winks ai 20 metri: il centrocampista controlla e calcia a giro e il pallone si stampa sulla traversa ad Handanovic battuto. 30′ – Ripartenza micidiale del Tottenham dopo una palla persa ...

Roma - Di Francesco : "Così mi girano - troppi errori. Contro l'Inter fuori in 4" : Dopo la sconfitta di Udine la Roma perde ancora e i fischi dell'Olimpico dopo il 2-0 Contro il Real Madrid esprimono tutto il malumore della piazza. Niente primo posto, gli ottavi sono comunque in ...