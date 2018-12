Infrasettimanale all' Aragona | la Vastese cerca punti ' vitali' contro il Castelfidardo

Volley Superlega 2018-2019. Sesta giornata. Quanti incroci nell’ultimo turno Infrasettimanale ! Perugia alla prova Vibo : Si intrecciano i destini delle squadre di vertice con quelli delle formazioni il cui obiettivo è la salvezza o la conquista di un posto nei play-off nella Sesta giornata di Superlega che è anche l’ultima della stagione che si disputa (tra domani e giovedì) in una giornata non festiva. La capolista e dominatrice incontrastata del primo scorcio di stagione, la Sir Safety Perugia si sottopone alla prova Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. La ...

Samsung Volley Cup – Si torna subito in campo dopo il turno Infrasettimanale : Saugella-Imoco dà il via alla 3ª giornata : Samsung Volley Cup: Serie A di nuovo in campo, sabato anticipo della 3ª giornata Saugella-Imoco su Rai Sport + HD. Su LVF TV classica Novara-Bergamo, la UYBA fa visita a Cuneo In un batter di ciglio la Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile è già arrivata alla 3ª giornata. Registrati i risultati del turno infrasettimanale, il Campionato propone altre interessanti sfide nel weekend. A partire da quella programmata in anticipo, sabato ...