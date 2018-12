Infortunio Cuadrado | il colombiano lascia il campo dopo 24′

calcioweb.eu

(Di mercoledì 12 dicembre 2018)– A Berna, in occasione dell'ultimo match della fase a gironi della Champions League, Massimiliano Allegri ha già dovuto operare il primo cambio:ha accusato un problema fisico ed è stato costretto a dare forfait. Al suo posto inserito Alex Sandro con De Sciglio che ha cambiato fascia di competenza. Nelle prossime ore, al rientro a Torino, se ne saprà di più.