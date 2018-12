Incontro Conte-Juncker sulla Manovra - Economia italiana | spettro recessione? - Il

Incontro Conte-Juncker - buoni progressi : 18.50 "buoni progressi" nell'Incontro Juncker Conte. La Commissione ora "valuterà la proposta ricevuta questo pomeriggio". Lo fa sapere una portavoce della Commissione Ue precisando che il lavoro proseguirà nei prossimi giorni.La portavoce riferisce che l'Incontro "è parte del dialogo continuo tra Ue e Roma". Da fonti di palazzo Chigi si era appreso che la decisione sui saldi della Manovra per evitare la procedura di infrazione era stata ...

Bene Borse Ue. Spread giù a 274 nel giorno dell'Incontro Conte-Juncker : D'altra parte il rallentamento dell'economia europea e l'andamento dell'inflazione 'core' sotto la soglia del 2% potrebbero spingere la Bce ad allungare ancora di più i tempi, mentendo i tassi pari a ...

Bene Borse Ue. Spread giù a 274 nel giorno dell'Incontro Conte-Juncker : Sui mercati si sono rincorse le voci di una revisione del rapporto tra deficit e pil in manovra economica. L'attesa per la riunione del consiglio direttivo della Bce ha incoraggiato gli acquisti sulle banche, con Intesa Sanpaolo che è stata la migliore. In coda al listino Ferragamo precipitata del 7%...

Manovra - a Bruxelles l'Incontro tra Conte e Juncker - Sky TG24 - : Il presidente del Consiglio italiano incontra quello della Commissione Ue per cercare un accordo sui saldi della legge di bilancio. "Creiamo nuove autostrade per lo sviluppo del 'Sistema-Italia'. Farò ...

Incontro tra Conte e Juncker a Bruxelles : MANOVRA. Conte INCONTRA Juncker A Bruxelles Bruxelles – E’ cominciato a Bruxelles l’Incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. In merito alla manovra, Conte fara’ notare al presidente della Commissione europea come anche la Francia abbia annunciato un aumento del deficit del 3%. L'articolo Incontro tra Conte e Juncker a Bruxelles proviene da ...

Oggi l'Incontro decisivo per la manovra tra Conte e Juncker. Trattativa sul deficit : E' atteso per Oggi l'incontro per evitare la procedura di infrazione sulla manovra tra il presidente del Consiglio Italiano e quello europeo. Appare però ancora lontana l'intesa sui numeri con il ...

Incontro CONTE-JUNCKER/ Il deficit al 2% prepara un altro duello Salvini-Di Maio : E' giusto chiedere che la Ue venga INCONTRO alle richieste di un Paese che non ha ancora visto manifestazioni di piazza come in Francia. Ma c'è malcontento

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende l'Incontro Conte-Juncker - 12 dicembre 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende l'incontro tra Conte e Juncker. Pochi i dati macroeconomici previsti in agenda.

Nuove crepe sul fronte interno mentre c'è attesa per l'Incontro di domani Conte Juncker : Di Maio chiede conto a Salvini sui soldi della Lega e si dice certo che non minimizzerà la vicenda. 'Non minimizzo, sono assolutamente sereno' è la risposta del ministro dell'interno in visita in ...

E-R chiede Incontro a Conte e Toninelli : BOLOGNA, 11 DIC - L'Emilia-Romagna chiede al premier Giuseppe Conte e al ministro dei Trasporti Danilo Toninelli "un incontro urgente sulle infrastrutture regionali, in primis il Passante di Bologna e ...

Manovra - Incontro Conte-Tria su investimenti - salta riunione su emendamenti : Roma, 10 dic., askanews, - riunione a palazzo Chigi sugli investimenti con il premier Giuseppe Conte e i ministri Giovanni Tria e Riccardo Fraccaro. All'incontro partecipano anche i viceministri Laura ...

Manovra - Incontro tra Conte e Tria per fare il punto : Mercoledì è previsto un altro incontro con Junker mentre per stasera ad incontrarsi con il Premier Conte a Palazzo Chigi ci sarà il Ministro dell'Economia Giovanni Tira. Rema principale che si ...

