Inchiesta sesso favori | chiesta misura interdittiva per l' avvocato Giuseppe Conte

Sesso tra minori - Inchiesta a Firenze : 16.38 La procura dei minori di Firenze ha aperto un' inchiesta , per ora contro ignoti, su un video con scene di Sesso tra minori ,circolato in una scuola della provincia fiorentina. Lo riferisce il Corriere Fiorentino. Il filmato mostra una bambina di circa 10 anni che fa Sesso con due ragazzini poco più grandi mentre qualcuno riprende la scena,forse con un cellulare. Le immagini sono finite sui telefonini degli alunni di una scuola. Una madre ...

