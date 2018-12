Il voto di sfiducia su Theresa May

Brexit - Theresa May affronterà il voto di sfiducia chiesto da una cinquantina di deputati del Tory : Ore di fermento nel Partito conservatore inglese. Il processo di sfiducia nei confronti della leader Theresa May è stato innescato dopo che almeno 48 deputati si sono schierati contro di lei per l'accordo raggiunto con Bruxelles sulla Brexit. Lo riferisce il Guardian, precisando che almeno 48 lettere di sfiducia sono state inviate a Sir Graham Brady, alla guida della Commissione 1922.Il regolamento interno prevede che questo sia il numero ...

Oggi la prima ministra britannica Theresa May dovrà affrontare un voto di sfiducia all’interno del Partito Conservatore : Il primo ministro e leader del Partito Conservatore britannico Theresa May dovrà affrontare Oggi un voto di sfiducia interno al suo Partito. May è da tempo in difficoltà a causa dei complicati negoziati su Brexit. Di recente ha raggiunto un

Sondaggi : Lega stabile al 32% - M5s cala nelle intenzioni di voto. Sale la sfiducia verso la manovra : La Lega continua a essere il primo partito, alta e stabile al 32%. Il Movimento 5 Stelle, invece, scende di un punto e un decimale e si assesta al 26,2. Tra i due alleati ci sono ormai sei punti di stacco, e il consenso per il governo in carica è oltre il 58%. Sono i dati dell’ultimo Sondaggio di Swg, diffusi dal TgLa7 il 10 dicembre. Dalla rilevazione emerge che il Pd è stabile al 17,5 (-0,1 rispetto al 3 dicembre), Forza Italia cresce di ...

Mongolia : il premier Khurelsukh supera il voto di sfiducia - ma nel Paese prosegue la crisi politica : Ulan Bator, 06 dic 07:27 - , Agenzia Nova, - Il primo ministro della Mongolia, Ukhnaa Khurelsukh, è riuscito a superare indenne il voto di sfiducia indetto la scorsa settimana dal suo stesso partito, ...

Brexit - i ministri annullano gli impegni ‘Tutti invitati a presentarsi in Parlamento’ Media : ‘Si fa probabile il voto di sfiducia’ : Theresa May difende l’accordo e va avanti, ma le acque nel governo si fanno sempre più agitate. L’annuncio dell’intesa trovata con Bruxelles per l’uscita del Regno Unito dall’Ue ha causato un terremoto nel governo: due ministri – Dominic Raab, titolare del dicastero per la Brexit, ed Esther McVey, responsabile di Lavoro e pensioni – e tre sottosegretari hanno presentato le dimissioni. E la fronda ostile ...

