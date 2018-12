Il senso dell’Europa League per il Napoli di Ancelotti

ilnapolista

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Consolidare la crescita europea Liverpool-ha rappresentato un passo indietro, o meglio un mancato passo avanti per ildi. Che, in ogni caso, è stato protagonista in Champions, protagonista di un girone complicatissimo e tenuto aperto fino all’ultimo secondo. Una sola sconfitta in sei partite, quella decisiva. Contro un avversario al meglio delle sue possibilità. Al netto del risultato finale, una crescita percettibile per quanto riguarda l’approccio al calcio internazionale, alla Champions, a una serie di significati che negli ultimi anni erano finiti in secondo piano. Che ora deve essere certificato con un percorso importante in EuropaQuesto è ildella partecipazione delalla seconda competizione europea. In molti hanno già scritto che bisogna puntare alla finale di Baku, che la vittoria finale stile Atletico Madrid deve ...