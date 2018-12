Il Presidente del Senato prende posizione sulla Tav

Matera : L'ON. GIANLUCA ROSPI LASCIA L'INCARICO DI Presidente DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI : ROSPI " "il mio pensiero è stato ed è quello che la figura del PRESIDENTE DELL'ORDINE deve rispecchiare i valori di indipendenza e terzietà rispetto alla politica. Promessa che ho fatto ai colleghi ...

Cina : pubblicata raccolta dei discorsi del Presidente Xi sulla nuova Via della seta : "La nuova Via della seta è divenuta la piattaforma per la cooperazione più popolare e di più larga scala al mondo", ha dichiarato il ministro. , segue, , Cip,

Premio 'Andrea Fortunato' a Cairo : il riconoscimento come Presidente del Torino e di Rcs : A Urbano Cairo due riconoscimenti alla decima edizione del Premio 'Andrea Fortunato', in memoria del giocatore della Juventus morto di leucemia nel 1995 a 23 anni. Cairo è stato premiato come ...

Panchina Bologna - la decisione del Presidente Saputo sul futuro di Inzaghi : La partita contro il Milan rappresenterà l’ultima spiaggia per il tecnico del Bologna, Filippo Inzaghi: a confermarlo è il patron dei felsinei, Joey Saputo, che ha fatto pubblicare una nota sul sito ufficiale del club in cui anticipa di essere pronto a correre ai ripari a gennaio per scongiurare la retrocessione in Serie B. “Ho tenuto una lunga riunione con i dirigenti del club – ha detto – per fare il punto della ...

Emmanuel Macron - parla lo psichiatra : 'Il Presidente è uno psicopatico con deliri di onnipotenza' : Il problema è che non è più soltanto ai vertici di una banca d' affari o di un' impresa privata, ma di una nazione che è la seconda economia europea e che deve esistere e dialogare in un mondo ...

Giavatto Presidente Comitato provinciale dell'Inps di Ragusa : Rinnovato il Comitato provinciale dell'Inps di Ragusa. Nuovo presidente è stato eletto Giuseppe Giavatto, vice presidente Calogero Fasulo

Valle d’Aosta : cade la giunta della Lega. L’autonomista Fosson nuovo Presidente : Ribaltone in Valle d’Aosta. Sfiduciata in assemblea (con 18 voti su 35) la giunta guidata dalla leghista Nicoletta Spelgatti. Al suo posto il nuovo presidente è Antonio Fosson, ex senatore di 67 anni, rappresentante del movimento Pour Nôtre Vallée che traina una maggioranza di forze autonomiste (Union Valdôtaine, Alpe, Stella alpina e Union Valdôtaine progressiste). Originario di Ayas e nato ad Ivrea, Fosson è un medico chirurgo. È stato ...

Catania. La lista “Giannone Presidente” per il rinnovo dell’Ordine dei Medici : “Ho pensato tanto alla domanda che mi è stata posta, scherzosamente e in dialetto siciliano, in merito alla mia discesa

Questa sera il Presidente francese Macron farà il primo discorso alla nazione dall’inizio delle proteste : Questa sera alle ore 20.00 il presidente francese Emmanuel Macron farà un discorso alla nazione per parlare delle proteste delle ultime settimane – quelle dei cosiddetti “gilet gialli” – e di quello che intende fare. Si tratterà del suo primo

Bolivia - Presidente Morales si ricandida per la quarta volta : proteste in tutto il Paese. “Faremo lo sciopero della fame” : Evo Morales potrà ricandidarsi per la quarta volta alle elezioni del 2019 per essere eletto presidente della Bolivia. Lo ha deciso martedì scorso il Tribunale supremo elettorale (Tse), nonostante il divieto previsto dalla Costituzione del paese e il referendum del 21 febbraio 2016, in cui oltre il 51% dei cittadini aveva votato contro la possibilità di un terzo mandato. La decisione ha scatenato proteste in tutto il Paese, culminate con lo ...

Perù - arrestato il Presidente della Federcalcio : La polizia ha arrestato il presidente della Federcalcio peruviana (Fpf), Edwin Oviedo, sospettato di far parte di un’organizzazione criminale denominata I colletti bianchi del porto. Lo riferisce l’agenzia di stampa Andina. In manette per ordine della Procura, Oviedo è stato trasferito presso la Prefettura di Lima dove resterà in attesa di essere presentato al giudice incaricato di processarlo. Le indagini hanno evidenziato che ...

Salvini si tiene stretto Di Maio per paura del “ribaltone del Presidente” : Roma. Siccome prima di tutto viene la propaganda, ecco che la suggestione goliardica di una sera si è subito trasformata in un progetto serio. E così, se le contingenze d’inizio 2019 non arriveranno a sconsigliarlo all’ultimo minuto, a gennaio Matteo Salvini volerà a Copenaghen mettendo nel bagaglio

Germania - Annegret Kramp-Karrenbauer è il nuovo Presidente della CDU - : Annegret Kramp-Karrenbauer è stata eletta alla presidenza dell'Unione cristiano-democratica , CDU, . Le elezioni si sono tenute oggi ad Amburgo, durante il congresso del partito. "Sono stati espressi ...

Germania - Kramp-Karrenbauer eletta Presidente Cdu. È l'erede della Merkel : Annegret Kramp-Karrenbauer , 56 anni, la nuova presidente della Cdu. Sarà lei a succedere ad Angela Merkel, alla guida del partito negli ultimi 18 anni.Ha sconfitto nel ballottaggio Friedrich Merz. La ...