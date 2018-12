Il mondo di Patty | l' attrice Thelma Fardin denuncia Juan Darthes | ' Costretta a un

Giusy de 'Il mondo di Patty' denuncia una presunta violenza subita da Juan Darthés : Brutte notizie dal mondo della televisione. Senza ombra di dubbio, in molti ricorderanno la telenovela "Il mondo di Patty", andata in onda su Disney Channel dal 2008 al 2010. Per anni, la serie televisiva è stata un vero e proprio fenomeno, riuscendo a coinvolgere migliaia di telespettatori in tutto il mondo. Poche ore fa, una delle storiche protagoniste de "Il mondo di Patty", Thelma Fardin, ha rivelato al mondo una presunta drammatica verità ...

Il mondo di Patty - l’attrice racconta : “Violentata a 16 anni. Mi ha penetrato nonostante dicessi “i tuoi figli hanno la mia età”” : Baci sul collo, sesso orale e penetrazione con forza tra le urla della ragazza violentata. Il violentatore è un attore 45enne, lei è invece un’attrice all’epoca del fatto ancora minorenne. La nuova confessione in diretta social che sconvolge il web l’ha pubblicata Thelma Fardin, 26 anni, volto molto celebre della tv argentina, in Italia nota per Il mondo di Patty. La Fardin in lacrime, seduta su un letto, ha raccontato ciò che è accaduto nel ...