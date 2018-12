Il finale de Il Trono di Spade secondo Gwendoline Christie | “Devastante | andrete tutti

optimaitalia

(Di mercoledì 12 dicembre 2018)Cresce l'attesa (e l'ansia) per ilde Ildi. A quattro mesi dal lancio dell'ultima stagione,si unisce agli attori del cast che hanno descritto l'episodio conclusivo della serie come il più devastante.L'interprete di Brienne di Tarth, però, non è stata molta delicata: la star ha infatti avvisato i fan che dopo ilbisognerà ricorrere alla psicoterapia. L'attrice è stata intervistata da E! Online sul carpet del suo nuovo film, Welcome to Marwen, ed ecco cosa ha risposto in merito all'ultimo episodio della serie (glissando la domanda su quanti morti dovremo aspettarci):"Avrete bisogno di andare in terapia. Il fatto che lo show stia terminando manderà tutto il mondo alla ricerca di professionisti del settore."sarà stata esagerata oppure dovremo iniziare a prenotare le nostre sedute prima di aprile (quando debutterà ...