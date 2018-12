Il coming out inatteso della campionessa di golf Melissa Rose Reid

Marco Carta - dopo il coming out in tv la foto del bacio con il fidanzato sui social : Poco più di un mese fa Marco Carta ha fatto coming out nel salotto di Barbara D’Urso a Domenica Live. “Sono gay e innamorato felice”, ha detto durante la trasmissione. dopo tanti anni di gossip e voci sul suo orientamento sessuale, il cantante sardo lanciato dalla scuola di Amici e vincitore del Festival di Sanremo 2009, ha rivelato per la prima volta di essere omosessuale e di avere una relazione che lo rende felice. “Non è entrato nei dettagli ...

Golf - Mel Reid fa coming out : 'Ho protetto la mia sessualità per paura di perdere gli sponsor' : C'è una sola versione di te al mondo, c'è una sola vita da vivere: bisogna essere orgogliosi di come si è". La 31enne, la cui ultima vittoria risale al 2017 in Australia al Victorian Open, ha ...

American Crime Story L’Assassinio di Gianni Versace verso il gran finale tra coming out e depressione : anticipazioni 8 e 15 dicembre : Il finale di American Crime Story L'Assassinio di Gianni Versace è ormai dietro l'angolo e il pubblico di Rai4 passerà un'intensa settimana in compagnia di un brillante Darren Criss, nei panni di Andrew Cunanan, e di un rivoluzionario Edgar Ramirez, in quelli dello stilista italiano. Gli ultimi tre episodi della serie firmata da Ryan Murphy andranno in onda la prossima settimana, il 15 dicembre, sempre nel prime time di Rai4 ma oggi ...

Travaglio : “Renzi dice di chiedere scusa a Berlusconi : è un coming out. I due si amano - la pensano allo stesso modo” : “Renzi e Boschi sul caso del padre di Di Maio? E’ stato un autogol. Un conto è un’indagine sul più grande appalto d’Europa, che si cercava di alterare, una banca che è crollata con migliaia di risparmiatori fregati e un suicidio. Qualcuno se n’era dimenticato e loro sono riusciti a far ricordare quelle cose”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di Dimartedì (La7). E ...

Marco d’Amore fa coming out in Drive Me Home e rivela : “Per essere Ciro in Gomorra ho violentato me stesso” : Marco d'Amore torna a parlare di Gomorra e del suo personaggio, Ciro l'Immortale, che i fan sperano ancora di vedere nella quarta stagione della serie. In queste settimane si è parlato molto di un suo possibile ritorno ma solo perché l'attore ha deciso di passare dietro la macchina da presa per girare uno degli episodi della quarta stagione attualmente in lavorazione e in onda nel 2019 su Sky, ma oggi torna a farlo proprio Marco d'Amore parlando ...

coming out ad Amici. La cantante rivela anche che ha un debole proprio per ‘lei’ : “Ho scritto un pezzo sulla mia precedente storia d’amore. Ci eravamo lasciate in malo modo. Lo vedo con le mie ex fidanzate, che erano sempre state con ragazzi prima. Io ero sempre la loro prima esperienza. Mi rendevo conto della differenza. Avendo al tuo fianco una persona come te, capisci quello che piace a entrambe. Sapevano quello di cui avevamo bisogno”. Così, parlando della sua vita sentimentale con il collega Alessandro Casillo durante il ...

Jaden Smith - figlio del famoso attore e regista Will Smith fa coming out e chiede scusa all’ex fidanzata! : Il figlio di Will Smith esce allo scoperto e conferma ancora una volta di essere omosessuale e di avere un fidanzato a tutti gli effetti. Qualche settimana fa, le dichiarazioni di Jaden Smith... L'articolo Jaden Smith,figlio del famoso attore e regista Will Smith fa coming out e chiede scusa all’ex fidanzata! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Giroud sull’omosessualità nel calcio : “Impossibile fare coming out nel nostro mondo” : “Il giorno in cui..”. Si chiama così la lunga intervista che Le Figaro, il quotidiano politico francese, dedica a Olivier Giroud, centravanti della Francia campione del mondo. E l’attaccante del Chelsea confessa: “Nel calcio è impossibile dichiararsi omosessuale“. La frase riapre il dibattito sul tabù del coming out e lo sport. “Il giorno in cui ho scoperto che l’omosessualità è un tabù per il ...

Giroud - un gol oltre la discriminazione : “omosessualità nel calcio? Mi sono emozionato al coming-out di Hitzlsperger” : Olivier Giroud commenta il delicato argomento dell’omosessualità nel mondo del calcio: l’attaccante francese racconta di essersi emozionato quando ha visto il coming-out di Hitzlsperger Ancora oggi, nel 2018, lo sport, come riflesso perfetto della società, rifiuta determinati aspetti della vita di tutti i giorni, considerati tabù. Molti di essi sono legati al sesso e all’orientamento sessuale degli sportivi. Specialmente ...

Marco Carta a Le Iene dopo il coming out : l’intervista e gli scherzi ad Annalisa e Carlo Conti (video) : Marco Carta a Le Iene è stato protagonista di un’intervista ironica da parte di Stefano Corti e Alessandro Onnis nella puntata del 13 novembre. I due, dopo il coming out dell’artista a Domenica Live, hanno pensato di intervistarlo e metterlo scherzosamente in imbarazzo con domande molto intime, ma non solo. C’è stato spazio, infatti, anche per riflessioni importanti su argomenti che Marco Carta ha voluto mettere in chiaro, come il non doversi ...

Jaden Smith fa coming out : ”Sono gay”. Il figlio di Will Smith svela chi è il suo fidanzato famoso : Jaden Smith, il figlio di Will Smith e Jada Pinkett, ha annunciato di essere gay durante un evento che si è svolto a Los Angeles. Sul palco dell’evento Camp Flog Gnaw Carnival Jaden ha parlato anche del suo fidanzato, il famoso rapper Tyler, the Creator: “Voglio dirvi quello che Tyler non vuole, ma è il mio fottuto fidanzato e lo è stato per tutta la mia vita”. “Tyler è il mio miglior amico e lo amo così tanto. Voglio ...

