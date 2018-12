Il CEO di Google costretto a spiegare al Congresso perché se si cerca idiota

huffingtonpost

(Di mercoledì 12 dicembre 2018)ndo il termine "" sue cliccando sulle immagini, ecco apparire lui: Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti non ha preso bene la questione dei risultati di ridel noto motore e così ha chiesto spiegazioni al CEO di, Sundar Pichai. Quest'ultimo, davanti ai membri del, si è ritrovato ail funzionamento dell'algoritmo, quel meccanismo che ci porta a vedere quello che vediamo e a leggere quello che leggiamo quando facciamo le nostre ricerche."Prendiamo la parola chiave (in questo caso, "", ndr) e la confrontiamo con altre pagine, poi cataloghiamo quest'ultime in base a più di 200 caratteristiche. Cose come la rilevanza, la novità, la popolarità o come altre persone stanno usando quella stessa parola chiave. Basandoci su questi parametri, proviamo a fornire i migliori risultati per quella ...