ilfattoquotidiano

: Italiani 'incattiviti', lo dice il #Censis - #VIDEO #ANSA - Agenzia_Ansa : Italiani 'incattiviti', lo dice il #Censis - #VIDEO #ANSA - Cascavel47 : Il Censis dice che siamo incazzati, razzisti e prepotenti. Ora la domanda è: come voteremo? - TutteLeNotizie : Il Censis dice che siamo incazzati, razzisti e prepotenti. Ora la domanda è: come voteremo? -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Un fantasma iracondo si aggira anche per l’Italia. Però, dalle nostre parti non si materializza lo spettro francese col gilet giallo, impegnato nel costruire barricate. Semmai imperversa uno spiritaccio incolore, descritto dall’ultimo Rapporto – il 52°- del Centro Studi Investimenti Sociali (). Che aspetto ha? Quello della «delusione per lo sfiorire della ripresa e per l’atteso cambiamento miracoloso». Gli italiani sono descritti in preda a un «sovranismo psichico prima ancora che politico», che «talvolta assume i profili paranoici della caccia al capro espiatorio, quando la cattiveria – dopo e oltre il rancore – diventa la leva cinica di un presunto riscatto e si dispiega in una conflittualità latente, individualizzata, pulviscolare». In parole povere, egoisti e. Ne sappiano qualcosa noi frequentatori di blog e di social network.Il ...